KUDAKA'dan turizme destek

ERZURUM (AA) - Kuzeydoğu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Erzurum, Erzincan ve Bayburt'ta turizmin geliştirilmesine yönelik destek programları aracılığıyla 16 milyon liralık mali destek sağlayacak.

KUDAKA'dan yapılan yazılı açıklamada, 29 Aralık 2017 itibariyle "Turizm ve Üretimin Geliştirilmesi", "Sosyal Altyapının ve Turizm Altyapısının Geliştirilmesi" ve "Yerel Kapasitenin Geliştirilmesi" adlı mali destek programlarının ilan edildiği belirtildi.

Erzurum, Erzincan ve Bayburt'ta uygulanacak bu programların toplam bütçesinin 16 milyon lira olduğu kaydedilerek, "Bu desteklerden yararlanmak isteyenlerin başvurularının kurumun internet sitesi üzerinden, 23 Mart 2018 tarihine kadar yapılması ve Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi üzerinden alınan taahhütnamenin de 30 Mart 2018'e kadar Ajansa teslim edilmesi gerekmektedir." ifadesi kullanıldı.