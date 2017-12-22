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Kudüs tasarısının ABD'nin tehditlerine rağmen BM'de kabul edilmesi

- MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: - "Filistin'de yıllardır süren mezalime karşı sessiz kalan ve görmezden gelen ülkelerin geç de olsa bu haksızlığa tepki göstermesi, barış ve birlikte yaşam tasavvuru açısından insanlık için umut verici bir gelişme olmuştur" - "Geçmişte yalnızca belirli ülkelerin dert edindiği Filistin meselesini, bundan böyle ret oyu veren ülkelerle omuz omuza vererek bir insanlık davası olarak takip etmeli ve çözüme kavuşturmalıyız"

Kudüs tasarısının ABD'nin tehditlerine rağmen BM'de kabul edilmesi

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Kudüs tasarısının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda kabul edilmesine ilişkin, "Filistin'de yıllardır süren mezalime karşı sessiz kalan ve görmezden gelen ülkelerin geç de olsa bu haksızlığa tepki göstermesi, barış ve birlikte yaşam tasavvuru açısından insanlık için umut verici bir gelişme olmuştur." değerlendirmelerini yaptı.

Kaan, Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını eleştiren tasarının, BM Genel Kurulu'nda ABD'nin tehditlerine rağmen kabul edilmesine yönelik yazılı bir açıklama yaptı.

Oylamada çıkan sonucu önemsediklerini belirten Kaan, "3 semavi dinin kutsal mekanı ve Müslümanların ilk kıblesinin bulunduğu şehir olan Kudüs, Müslümanların namusudur." ifadesini kullandı.

Kaan, ABD'nin, uluslararası hukuku hiçe sayarak aldığı kararın, barış ve kardeşçe yasam umuduna vurulan ağır bir darbe olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Filistin'de yıllardır süren mezalime karşı sessiz kalan ve görmezden gelen ülkelerin geç de olsa bu haksızlığa tepki göstermesi, barış ve birlikte yaşam tasavvuru açısından insanlık için umut verici bir gelişme olmuştur. Çünkü Filistin meselesi insanlık meselesidir. Ülkelerin, uluslararası hukuk çerçevesinde yaptığı değerlendirmelerin ötesinde, halkların vicdanının yansıması olarak gördüğümüz bu sonuç, Kudüs davasındaki haklılığımızı tüm dünya nezdinde perçinlemiştir.

Geçmişte yalnızca belirli ülkelerin dert edindiği Filistin meselesini, bundan böyle, ret oyu veren ülkelerle omuz omuza vererek bir insanlık davası olarak takip etmeli ve çözüme kavuşturmalıyız. Müslümanlar olarak bu kararla yetinmeyip haklı mücadelemizi Kudüs’ün üstündeki kara bulutlar dağılıncaya kadar sürdüreceğiz. ABD ve İsrail basta olmak üzere tüm dünya bilmelidir ki Kudüs, Filistin'in başkentidir."

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Anahtar Kelimeler:
Abdurrahman KaanKudüsMÜSİAD
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