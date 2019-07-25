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Kukla merakı girişimci yaptı

- Eskişehir'de yaşayan iki çocuk annesi Filiz Uzun, merak üzerine önce kukla yapmayı öğrendi sonra da kişiye özel ve tiyatrolar için ürettiği birbirinden renkli kuklalarla girişimci oldu - Filiz Uzun: - "İnsanlar özel tasarım kuklalar istiyor. Masal ya da film kahramanlarını da yapıyoruz"

Kukla merakı girişimci yaptı
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ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir'de yaşayan iki çocuk annesi Filiz Uzun, merak sonucu kendi kendine öğrendiği kukla yapımında zamanla uzmanlaşarak çok çeşitli malzemeden tiyatrolara ve kişiye özel ürettiği birbirinden renkli kuklalarla girişimci oldu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Turistik El Sanatları Merkezinde seramik eğitmenliği yapan iki çocuk annesi Uzun, seramiğin yanı sıra bir beceri daha edinmek için kukla yapımı hakkında çeşitli internet siteleri ve yazılı materyallerden bilgi edindi.

Kilden, hamurdan, gazeteden ve tahtadan kuklalar yapmayı deneyen Uzun, önceleri başarısız olsa da zamanla birbirinden renkli ve çeşitli ürünler ortaya çıkarttı.

Edindiği beceriyi girişime dönüştüren Uzun, tiyatrolar için ve kişiye özel kuklalar hazırladı. Uzun, yapımı yaklaşık 3 hafta süren kuklaları 300 ila 500 lira arasında fiyatlarla satışa sunuyor.

Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merakla başlayan kukla yapımını hem bir girişime çevirdiğini hem de Turistik El Sanatları Merkezinde kursiyerlerine öğrettiğini anlattı.

Kukla yapımında doğru malzemeyi bulmanın önemine işaret eden Uzun, şöyle konuştu:

"Yanıldığım zamanlar oldu ancak yılmadan yaptım. Kuklalarımı gazetelerin geri dönüşümünden yapıyorum. Geri dönüşüm hayatın her alanında olmalıdır. Kuklanın iskelet sistemini eski gazetelerden oluşturuyorum. Bir kuklanın hazırlanması iki hafta sürüyor. Daha sonra elbise tasarımı ve elbise dikimi oluyor. Kuklanın tamamen hazır hale gelmesi yaklaşık 3 haftayı buluyor. Eski gazetelerin yanı sıra ahşap, kil ve tahtadan da kukla yapıyorum. Vatandaşların tercihlerini kuklalarıma yansıtıyorum. İnsanlar özel tasarım kuklalar istiyor. Masal ya da film kahramanlarını da yapıyoruz. Harry Potter serisi çok isteniyor."

Kuklalarının tiyatro topluluklarınca da kullanıldığını dile getiren Uzun, "Merakımdan birkaç da kukla oyunu yazdım. O oyunlar için kukla da hazırlıyorum. Evimize gelen misafirlerin çocukları hemen odada duran kuklaların yanına gidiyor. Çocuklar için kuklaları oynatıyoruz." dedi.

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