Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar malatya ABD türkiye sudan FED
“Korkutan teknoloji“ Deepfake
Korkutan teknoloji!
Tarımda uzmanlığa hibe desteği
Tarımda uzmanlığa hibe
SPK haftalık bülteni
SPK haftalık bülteni
Filli Boya resmen Japonların oldu
Filli Boya satıldı
Garanti BBVA'ya Euromoney'den ödül
Garanti BBVA'ya ödül

Kukla tiyatrosu çocuklarla Marka AVM'de buluşuyor

İSTANBUL (AA) - Sur Yapı Marka AVM'de 13 Temmuz'da kukla gösterisi gerçekleştirilecek.Sur Yapı'nın açıklamasına göre, Türkiye'nin en seçkin markalarını Bursalılarla buluşturan Sur Yapı Marka AVM, yaz tatilinde çocuklar için...

Kukla tiyatrosu çocuklarla Marka AVM'de buluşuyor
banner17

İSTANBUL (AA) - Sur Yapı Marka AVM'de 13 Temmuz'da kukla gösterisi gerçekleştirilecek.

Sur Yapı'nın açıklamasına göre, Türkiye'nin en seçkin markalarını Bursalılarla buluşturan Sur Yapı Marka AVM, yaz tatilinde çocuklar için hem eğlenceli hem de öğretici etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Alışveriş merkezinin ikinci katında 13 Temmuz'da düzenlenecek kukla gösterisi, 14.00-16.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Etkinliğe 3-14 yaş arasındaki çocuklar katılabilecek.

Etkinlikte beden dilini kullanmayı öğrenen çocuklar, kukla gösterisiyle bir şeyleri paylaşabilme, ses tonunu doğru kullanabilme, bekleme ve içinden geçenleri doğru aktarabilme yetisi kazanıyor. Çocukların öz güven kazanmasına da önemli katkı sağlayan kukla tiyatrosu, dikkat dağınıklığını engelliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Sur Yapı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5