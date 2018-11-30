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Kulaca'dan Hollanda'ya bin ton biber salçası

- Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Uğur: - "Çevremize satılamayan biberleri değerlendiriyoruz ve ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Bin ton salçanın ihracatı 1 milyon dolardır. Ülkemize 1 milyon dolar döviz giriyor"

Kulaca'dan Hollanda'ya bin ton biber salçası
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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Hollanda'ya bin ton biber salçası ihraç edecek.

İlçeye bağlı kırsal Kulaca Mahallesi'nden Hollanda'ya satılacak 1 milyon dolar değerindeki bin ton salçanın 350 bin tonu bu ülkeye gönderildi.

Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Uğur, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl Hollanda ile yaptıkları anlaşma çerçevesinde, ülkeye bin ton biber salçası satacaklarını söyledi.

Bin ton salçadan 350 bin tonunun Hollanda'ya gönderildiğini, kalanının ise aşama aşama gönderileceğini belirten Uğur, şunları kaydetti:

"Hollanda, bize döviz getiriyor. Bu sayede 80-90 kişilik istihdam sağlanıyor. Çevremizde satılamayan biberleri değerlendiriyoruz ve ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Bin ton salçanın ihracatı 1 milyon dolardır. Ülkemize 1 milyon dolar döviz giriyor. Hollanda'nın biber üretimi yok ama biber salçası ihracatında dünya ikincisi. Zamanında piyasayı kurmuşlar. Bizim gibi ülkelerden aldıkları yarı mamul ürünleri ambalajlayıp değiştirerek, dünyaya satıyorlar."

İç piyasadaki satışlarına ilişkin bilgi veren Uğur, "İç piyasada iş hacmimiz, 400 ton domates, 150 ton acı biber ve 150 ton tatlı biber salçası ile 200 ton sos, 25 ton turşu." ifadesini kullandı.

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HollandaIhracatİnegölSalça
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