KAYSERİ (AA) - Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "31 Mart'a kadar 'lakin, ama, fakat' yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın, önderimizin, liderimizin buyurduğu ne ise işareti ne ise biz ASKON olarak ona uymak zorundayız." dedi.

ASKON tarafından Kayseri'deki bir otelde düzenlenen "Kültepe Ekonomi Zirvesi"nin kapanış toplantısında konuşan Aydın, Kayseri'de bu yıl 2'ncisi düzenlenen etkinliğin oldukça verimli geçtiğini, zirveyi dünya genelinden katılımın olduğu bir platform haline getirmeyi planladıklarını belirtti.

Göreve geldikleri günden itibaren ülke menfaatine olacak ne iş varsa ona öncelik sağlayacaklarını deklare ettiklerini aktaran Orhan Aydın, şunları kaydetti:

"Bugün ekonominin ve ülkemizin istikbalinde alacağımız en önemli aksiyonun nitelikli, katma değeri yüksek üretim ve ürettiğini ihraç etmek olduğuna inandık. Bu konuda üyelerimizle istişare ettik. Gelinen noktada pazarlara ulaşma konusunda üyelerimizden geri dönüşler oldu. Biz ASKON olarak Ticaret Bakanlığının hedeflediği pazarlar başta olmak üzere 6 noktada ASKON İhracat Üssü'nü hayata geçirmeyi hedef olarak belirledik. İlkini mart ayının ilk haftasında Afrika'da hayata geçireceğiz. 2'ncisini Meksika'da, 3'üncüsünü Moskova'da kuracağız. Diğer 3'ü için de çalışmalar devam ediyor. Bu ihracat üsleri bir çeşit elçilik görevi görecek."

Üyelerinin büyük kısmının KOBİ'lerden oluştuğunu dile getiren Aydın, "Bunu da göz önüne alarak Anadolu'nun her yerindeki üyelerimiz için KOBİ'ler için haftalık ekonomi raporları hazırlıyoruz. Daha sonra Türkiye genelindeki tüm üyelerimizle paylaşıyoruz ve böylelikle üyelerimizi bilgilendirmiş oluyoruz." diye konuştu.

- "31 Mart seçimi hiç olmadığı kadar önemli"

İş dünyası adına konuşulacak bir çok konu olmasına rağmen en önemli konunun 31 Mart seçimleri olduğuna vurgu yapan Orhan Aydın, şöyle devam etti:

"Konuşacak çok konu var ama bugün ve önümüzdeki 45 günde çok daha önemli bir konu var. O da 31 Mart seçimleri. Ekonomi olarak zor bir süreçten geçiyoruz ama 31 Mart seçimi hiç olmadığı kadar önemli. Bazen arkadaşlarımdan 'Evet her şey çok güzel, ekonomi çok güzel, ticaretimiz gelişti ama' diyenler var. Öncelikle teşkilatıma söylüyorum. 'Lakin, fakat, ama' yok. 31 Mart'a kadar 'lakin, ama, fakat' yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın, önderimizin, liderimizin buyurduğu ne ise işareti ne ise biz ASKON olarak ona uymak zorundayız. Allah'ın izniyle güzel bir seçim geçireceğiz."

Programa, AK Parti Kayseri milletvekilleri Mustafa Elitaş, Taner Yıldız, İsmail Emrah Karayel, belediye başkanları ve çeşitli sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.