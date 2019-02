Kültepe Ekonomi Zirvesi ses getirdi

Başta Kayseri olmak üzere, tüm Türkiye’ye, ülke ekonomisine önemli değerler katan “ASKON Yerli ve Milli Kültepe Ekonomi Zirvesi”nin ikincisi de ASKON Kayseri tarafından gerçekleştirildi. Kayseri’nin ekonomik ve sosyal temelli önemini, antik dönemlerden günümüze taşıyan Yerli ve Milli Kültepe Ekonomi Zirvesi’nde, Türkiye ve dünyadaki ekonomik gelişmeler ele alınarak, analiz edildi. ASKON Kayseri Başkanı Ali Özcan’ın liderliğinde ve başta T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay olmak üzere, üst düzey bürokratlar, iş dünyası temsilcileri ve ekonomi çevrelerinin katılımıyla düzenlenen “İkinci Yerli ve Milli Kültepe Ekonomi Zirvesi” Kayseri’ye, bölgeye ve Türkiye’ye değer katıyor. ASKON Kayseri, “Yerli ve Milli Kültepe Ekonomi Zirvesi”ni ikinci kez düzenleyerek, Zirve’nin gelenekselleşmesi için de önemli bir adım attı.



Açılış konuşmalarını, T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ve ASKON Kayseri Şube Başkanı Ali Özcan'ın yaptığı "2. Yerli ve Milli Kültepe Ekonomi Zirvesi”nde Türkiye'nin hedefleri, stratejik planları, politikaları, mevzuatları, uygulamaları ve potansiyel pazarları, sektörleri, konjonktürel gelişmeler ile yerel ve global ekonomik gelişmeler analiz edildi.



Kültepe, sadece Kayseri’nin değil, bütün dünyanın en önemli yeri, odak noktası oldu



ASKON Kayseri Şube Başkanı Ali Özcan, Zirve’nin açılış konuşmasında, Kültepe’nin marka değerine dikkat çekerek, "Kültepe Ekonomi Zirvesi, Kayseri için çok kıymetli ve bir o kadar da önemli markadır" dedi ve ekledi:



"Kültepe, sadece Kayseri’nin değil, bütün dünyanın en önemli yeri, odak noktası oldu. Bir doğuş, bir canlanış temelini buradan alarak gerçekleşebilir. Dünya üzerinde önemli bir söz sahibi olmak için, gücü her anlamda ülkemizin elinde toplamalıyız. Ekonomide söz sahibi olabilmek için birliktelik sağlamak gerekir. Bu anlamda ekonomi başkenti Kültepe, hak ettiği yeri zaman içinde tekrar alacaktır. Bizler, bu öngörü ile hareket ediyoruz. Programın ülkemiz için önemini her platformda anlatıyoruz. İkincisi olması hasebiyle, birincinin daha ötesinde bir program planladık. İkinci Yerli ve Milli Kültepe Ekonomi Zirvesi ile, Kayseri’ye ve Türkiye’ye değer katıyor, ekonominin bu tarihi başkentinden, geleceğin ekonomisine ışık tutuyoruz."



Kültepe Ekonomi Zirvesi



"ASKON Kayseri olarak, biz her daim vatan için çalışmayı, milletimiz için üretmeyi ilke edindik. Bu üretim bazen katma değeri yüksek ürünler şeklinde, bazen de fikirlerimiz sayesinde oluyor" diyen Ali Özcan, şu konuların altını çizdi:



“Hepimizin çok iyi bildiği gibi, Anadolu tarihinin çok önemli bir bölümü, 1948 yılından bu yana sürdürülen Kültepe kazıları sayesinde aydınlatılabilmiştir. Bu kazılarda gün ışığına çıkarılan mimarlık kalıntıları, arkeolojik eserleri ve bunların yanında keşfedilen yazılı belgeleri, geçmişte ülkemizde yaratılmış olan eski uygarlıkların tanınmasına çok değerli katkılar sağlamıştır. Beş bin yıl önce Hitit devletinin ilk başkenti olan Kültepe, aynı zamanda, Anadolu’yu Mezopotamya ve Mısır uygarlıklarına bağlayan önemli bir kavşak ve büyük bir ticaret merkeziydi. Ticaret yolu üstünde stratejik öneme sahip Kültepe, bu özelliğini yüzlerce yıl sürdürdü. Kayseri’nin Selçuklu ve Osmanlı Dönemi'nde İpek Yolu’nun bir parçası, günümüzde de Türkiye’nin ticaret alanında en aktif şehirlerinden olması da, Kültepe ile başlayan bu ticari hareketliliğin devamı oldu.”



Kültepe’yi bir marka olacakSözlerini, “Kültepe, Keyserimize böylesine önemli bir mirası bıraktı” diye sürdüren Ali Özcan, “Bugün de Kayserimiz, azimli girişimcileri, çalışkan insanları ve mükemmel konumuyla, yalnızca Anadolu’nun değil, Türkiyemizin en önemli ihracat pazarları için önemli bir kavşak noktasında bulunuyor” dedi ve şöyle devam etti:



“Kültepe, 1948 yılından bu yana bizlere sağladığı eşsiz veriler ve tarihe ışık tutan muhteşem eserleriyle sadece Kayseri’nin değil, bütün dünyanın en önemli yeri, odak noktası oldu. Bu nedenle Kültepe, sadece Kayseri’nin değil, bütün dünyanın en önemli yeri, odak noktası oldu. Bir doğuş, bir canlanış temelini buradan alarak gerçekleşebilir.



“Dünya üzerinde önemli bir söz sahibi olmak için, gücü her anlamda ülkemizin elinde toplamalıyız. Ekonomide söz sahibi olabilmek için birliktelik sağlamak gerekir. Bu anlamda ekonomi başkenti Kültepe, hak ettiği yeri zaman içinde tekrar alacaktır. Bizler, bu öngörü ile hareket ediyoruz. Bugün bizi bir araya getiren Yerli ve Milli Kültepe Ekonomi Zirvesi için çok zengin bir program ve içerik hazırladık. Yerli savunma ve yerli uzay sanayi, ihracat rotası, beyin göçü ve nitelikli eğitim modelleri ile Türkiye’nin ve Dünya’nın geleceğini ele alacağız. Büyüyen ve gelişen Türkiye’yi konuşacağız. İkinci Yerli ve Milli Kültepe Ekonomi Zirvesi ile, hem Kültepe ismini yaşatmak, hem de bu isim adı altında milli ve yerli bir organizasyonu bir marka olarak uluslararası ekonomi çevrelerine kazandırmak istiyoruz.”



İhracata en çok katkı sağlayan sektörlerdeniz



Kültepe Ekonomi Zirvesi'ndeki konuşmasında, tekstil ve hazırgiyim sektörlerinin, Türkiye ekonomisine, büyüme performansına ve istihdamına en fazla katkı sağlayan sektörlerin başında geldiğine dikkat çeken İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz de, "17 binin üzerinde ihracatçımız ile 197 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz ve Türkiye’ye 935 bin istihdam sağlıyoruz. Perakende sektörü ile birlikte istihdamımız 2 milyonu aşıyor" dedi ve ekledi:



"2018 yılında 168 milyar dolar ile rekor kırılan Türkiye geneli ihracatına en fazla katkı

sağlayan sektörlerden biri olduğumuz için gururluyuz. 2018 yılında tekstil ve hazırgiyim ihracatımız yüzde 3.9 artarak 26.1 milyar dolara çıktı. Elbette ki, bütün sektörlerimiz gayretle ihracatını artırmaya, Türkiye ekonomisini kalkındırmaya gayret gösteriyor; ancak, Türkiye ekonomisinin lokomotifi tekstil ve hazırgiyim sektörlerimiz, entegre yapısı ile ekonomimize en önemli katkılardan birini sağlıyor. Askon Kültepe Ekonomi Zirvesine nazik davetiniz için tekrar teşekkür eder, başarılı organizasyonlarınızın devamını dilerim."