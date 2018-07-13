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Kümes hayvancılığı üretimi

- Tavuk yumurtası üretimi mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,1 artarak 1,6 milyar adet oldu

Kümes hayvancılığı üretimi

ANKARA (AA) - Türkiye'nin tavuk yumurtası üretimi mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,1 artarak 1,6 milyar adet olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin "kümes hayvancılığı üretimi" istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, yumurta üretim miktarı mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,1, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 arttı. Mayısta 1,6 milyar adet tavuk yumurtası üretildi.

Söz konusu ayda kesilen tavuk sayısı bir önceki aya göre yüzde 5,6, Mayıs 2017'ye göre yüzde 4 artarak 115 milyon olarak kayıtlara geçti.

Kesilen hindi sayısı ise mayısta bir önceki aya göre yüzde 8,5, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52,9 yükseldi. Mayısta 619 bin hindi kesildi.

Tavuk eti üretimi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 4,4, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 artışla 200 bin 1 ton olarak kayıtlara geçti.

Hindi eti üretimi de söz konusu ayda nisana kıyasla yüzde 15,2 arttı ve 6 bin 888 ton olarak tespit edildi. Hindi eti üretimi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58,3 artış kaydetti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, tavuk eti üretimi mayısta aylık bazda yüzde 1,2 düştü. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,2'lik artış gerçekleşti.

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Kümes hayvancılığı üretimiMayısTürkiye İstatistik Kurumu
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