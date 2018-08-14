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Kümes hayvancılığı üretimi

- Tavuk yumurtası üretimi haziranda bir önceki aya göre yüzde 5,5 azalarak 1,5 milyar adet oldu

Kümes hayvancılığı üretimi

ANKARA (AA) - Türkiye'nin tavuk yumurtası üretimi haziranda bir önceki aya göre yüzde 5,5 azalarak 1,5 milyar adet olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin "kümes hayvancılığı üretimi" istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, yumurta üretim miktarı haziranda bir önceki aya göre yüzde 5,5, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 azaldı. Haziranda 1,5 milyar adet tavuk yumurtası üretildi.

Söz konusu ayda kesilen tavuk sayısı bir önceki aya göre yüzde 11,1, Haziran 2017'ye göre yüzde 2,5 azalarak 102 milyon olarak kayıtlara geçti.

Kesilen hindi sayısı ise haziranda bir önceki aya göre yüzde 7,6 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,3 yükseldi. Haziranda 572 bin hindi kesildi.

Tavuk eti üretimi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 10,7, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 azalışla 178 bin 571 ton olarak kayıtlara geçti.

Hindi eti üretimi de söz konusu ayda mayısa kıyasla yüzde 10 azaldı ve 6 bin 200 ton olarak tespit edildi. Hindi eti üretimi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,8 artış kaydetti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, tavuk eti üretimi haziranda aylık bazda yüzde 1,2 düştü. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,04 azaldı.

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