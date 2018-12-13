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Kümes hayvancılığı üretimi

- Tavuk yumurtası üretimi ekimde bir önceki aya göre yüzde 4,6 artarak 1,7 milyar oldu

Kümes hayvancılığı üretimi
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ANKARA (AA) - Türkiye'nin yumurta üretimi ekimde bir önceki aya göre yüzde 4,6'lık artışla 1,7 milyar adede yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, yumurta üretim miktarı ekimde bir önceki aya göre yüzde 4,6, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 arttı. Ekimde 1,7 milyar adet tavuk yumurtası üretildi.

Söz konusu ayda kesilen tavuk sayısı bir önceki aya göre yüzde 6,6 artarak 101 milyon olarak hesaplandı. Geçen yılın aynı ayına göre kesilen tavuk sayısı da yüzde 5 düşüş gösterdi.

Kesilen hindi sayısı ekimde bir önceki aya göre yüzde 4,2, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 arttı ve 580 bin oldu.

Tavuk eti üretimi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 9,6 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 düşüşle 181 bin 952 ton olarak gerçekleşti. Hindi eti üretimi de ekimde, eylüle kıyasla yüzde 3,8 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,6 artış kaydetti. Ekimde 5 bin 666 ton hindi eti üretildi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi, bir önceki aya göre yüzde 2,1, takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise yıllık bazda yüzde 4,8 azalış olarak kayıtlara geçti.

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