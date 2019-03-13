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Kümes hayvancılığı üretimi

- Tavuk yumurtası üretimi ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,7 artarak 1,7 milyar adet olarak gerçekleşti

Kümes hayvancılığı üretimi
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ANKARA (AA) - Türkiye'nin yumurta üretimi ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,7 artışla 1,7 milyar adet oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin "kümes hayvancılığı üretimi" istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, yumurta üretim miktarı ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,7, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 arttı. Ocakta 1,7 milyar adet tavuk yumurtası üretildi.

Söz konusu ayda kesilen tavuk sayısı bir önceki aya göre yüzde 1,8, Ocak 2018'e göre yüzde 10,5 azalarak 97 milyon olarak kayıtlara geçti.

Kesilen hindi sayısı ise söz konusu ayda bir önceki aya göre yüzde 44,3, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 geriledi. Ocakta kesilen hindi sayısı 430 bin oldu.

Tavuk eti üretimi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,6, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 düştü ve 168 bin 908 ton olarak belirlendi.

Hindi eti üretimi de bir önceki aya kıyasla yüzde 14,7 azaldı ve 5 bin 80 ton olarak kayıtlara geçti. Hindi eti üretimi bu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 2,8 düşüş kaydetti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, tavuk eti üretiminde ocakta aylık bazda yüzde 0,7 azalış görüldü. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 7,2'lik düşüş gerçekleşti.

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