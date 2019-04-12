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Kümes hayvancılığı üretimi

- Tavuk yumurtası üretimi şubatta bir önceki aya göre yüzde 6,7 azalarak 1,6 milyar adet olarak gerçekleşti

Kümes hayvancılığı üretimi
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ANKARA (AA) - Türkiye'nin yumurta üretimi şubatta bir önceki aya göre yüzde 6,7 azalışla 1,6 milyar adet oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, yumurta üretim miktarı şubatta bir önceki aya göre yüzde 6,7 azaldı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 arttı. Şubatta 1,6 milyar adet tavuk yumurtası üretildi.

Şubatta kesilen tavuk sayısı bir önceki aya göre yüzde 5,7, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 azalarak 91 milyon olarak kayıtlara geçti.

Kesilen hindi sayısı ise şubatta bir önceki aya göre yüzde 4,1, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 geriledi. Şubatta kesilen hindi sayısı 413 bin oldu.

Tavuk eti üretimi, şubatta aylık bazda yüzde 6,2, yıllık bazda da yüzde 4,9 düştü ve 158 bin 411 ton olarak belirlendi.

Hindi eti üretimi de bir önceki aya kıyasla yüzde 15,5 azaldı ve 4 bin 291 ton olarak kayıtlara geçti. Hindi eti üretimi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 düşüş gösterdi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, tavuk eti üretimi şubatta aylık bazda yüzde 0,0005 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise 2018'in şubat ayına göre yüzde 5'lik düşüş gerçekleşti.


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