Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon Bursa dünya ÇDMB food istanbul
Sanayiciden tam destek
Sanayiciden tam destek
HGS'de iş birliği
HGS'de iş birliği
Çitçiye destek
Çitçiye müthiş destek
G20 tarımı konuşuyor
G20 tarımı konuşuyor
Pakdemirli Japonya'da
Pakdemirli Japonya'da

Kümes hayvancılığı üretimi

- Tavuk yumurtası üretimi, martta bir önceki aya göre yüzde 5,2 artarak 1,7 milyar adet olarak gerçekleşti

Kümes hayvancılığı üretimi
banner17

ANKARA (AA) - Türkiye'nin yumurta üretimi, martta bir önceki aya göre yüzde 5,2 artışla 1,7 milyar adet oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, yumurta üretim miktarı martta bir önceki aya göre yüzde 5,2, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 arttı. Martta 1,7 milyar adet tavuk yumurtası üretildi.

Martta kesilen tavuk sayısı bir önceki aya göre yüzde 9,1 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 azalarak 100 milyon olarak kayıtlara geçti.

Kesilen hindi sayısı martta bir önceki aya göre yüzde 2 arttı, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 19,4 geriledi. Martta kesilen hindi sayısı 421 bin oldu.

Tavuk eti üretimi, martta aylık bazda yüzde 10,7 artarken, yıllık bazda da yüzde 5,7 düştü ve 175 bin 327 ton olarak belirlendi.

Hindi eti üretimi de bir önceki aya kıyasla yüzde 1,2 arttı ve 4 bin 341 ton olarak kayıtlara geçti. Hindi eti üretimi martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,9 düşüş gösterdi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, tavuk eti üretimi martta aylık bazda yüzde 0,7 artış gösterdi. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise 2018'in mart ayına göre yüzde 3'lük düşüş gerçekleşti.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Kümes Hayvancılığı ÜretimiTÜİKTürkiye İstatistik KurumuYumurta üretimi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5