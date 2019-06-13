ANKARA (AA) - Türkiye'nin yumurta üretimi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 3,4 azalışla 1,6 milyar adet oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, yumurta üretim miktarı nisanda bir önceki aya göre yüzde 3,4 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 arttı. Nisanda 1,6 milyar adet tavuk yumurtası üretildi.



Nisanda kesilen tavuk sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,4 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 azalarak 100 milyon olarak kayıtlara geçti.

Kesilen hindi sayısı nisanda bir önceki aya göre yüzde 7,1 arttı, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 20,9 geriledi. Nisanda kesilen hindi sayısı 451 bin oldu.

Tavuk eti üretimi, nisanda aylık bazda yüzde 2,1 artarken, yıllık bazda da yüzde 6,5 düştü ve 179 bin 39 ton olarak gerçekleşti.

Hindi eti üretimi de bir önceki aya kıyasla yüzde 5 arttı ve 4 bin 560 ton olarak kayıtlara geçti. Hindi eti üretimi nisanda geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 23,7 düşüş gösterdi.



Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, tavuk eti üretimi nisanda aylık bazda yüzde 2,1 azalış gösterdi. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise 2018'in nisan ayına göre yüzde 9,1'lik düşüş gerçekleşti.