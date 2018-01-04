"Kur, ihracatçının gündeminde olmayacak"

İZMİR (AA) - Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, 2017'de bölge olarak yüzde 9 artışla 11 milyar 838 milyon dolar ihracat yaptıklarını, yeni yılda yüzde 8 artış hedeflediklerini belirtti.

Birliğin ihracat performansı ve yeni yıl hedefleriyle ilgili Koordinatör Başkan Ünlütürk ve bazı birlik başkanları gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ünlütürk, geçen yıl ihracat hedeflerini koyarken tereddüt yaşadıklarını, 2016'da yaşananlardan sonra yüksek rakamlar belirleyemediklerini ifade ederek, geçen yıl birçok müşterinin gelmemesi nedeniyle ihracatçının daha fazla seyahat gerçekleştirdiğini söyledi.

Yılın ikinci yarısından itibaren çabalarının meyvelerini toplamaya başladıklarını, Türkiye olarak yüzde 10, Ege olarak ise yüzde 9'luk artışla yılı kapattıklarını dile getiren Ünlütürk, bu yıl için Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) ülke genelinde yüzde 8'lik ihracat artış hedefi koyduğunu, Ege Bölgesi'nde de en az bu oranda ihracat artışı sağlanacağını kaydetti.

- "Kur gündemimizde olmayacak"

İhracatçıların çok yoğun çalıştığını ifade eden Ünlütürk, şu değerlendirmede bulundu:

"İhracatçılarımız çok yoğun çalıştı, Kredi Garanti Fonu ve Eximbank desteklerinin de zamanında devreye girmesiyle 2017 yılını ihracatçımız büyük bir başarıyla kapattı. 2018'de artış ivmesinin devam edeceğine inanıyoruz. İhracat her ay artmaya devam edeceğini ve koyduğumuz yüzde 8'lik hedefi de tutturacağımızı rahatlıkla söyleyebilirim.

Önümüzdeki dönemde kur gündemimizde olmayacak. Ben önümüzdeki dönemde kurun bu seviyelerini koruyacağını düşünüyorum. Yeni dönemde ihracatçının desteklenmesi yönünde çalışmalar var. Özellikle tarımsal desteklerde, Ar-Ge ve tasarım projelerinin desteklenmesi konusu gündemimizde olacak."

Ünlütürk, alternatif pazarlar bulunmasının da gündemde olduğunu ancak AB pazarında ekonomik göstergelerin düzelmesinin de etkisiyle bu ülkelerin önemini koruyacağını sözlerine ekledi.

- Hazır giyim rekor kırdı

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Emre Kızılgüneşler ise yaptığı değerlendirmede sektörün 2017 yılında yaptığı 1 milyar 265 milyon dolarla tüm zamanların rekorunu kırdığını, bunun 2018'in ilk yarısında da devam edeceğini ifade etti.

Kızılgüneşler, "Yılın ikinci yarısında Türkiye ve dünyadaki gelişmelere göre 1 milyar 300 milyon dolarlık hedefi aşacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçı Birliği Başkanı Halil Şahin, ihracatın etkisiyle sektörde 3 yıl aradan sonra üretimin 37 milyon tonun üzerine çıktığını belirtti.

Ege Maden İhracatçı Birlikleri Başkanı Mevlüt Kaya da sektörün ülke genelinde yüzde 27'lik ihracat artışına imza attığını bildirdi.

Ege Yaş Sebze ve Meyve İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar ise Ege'de yaş sebze meyve ürünleri ihracatında yüzde 4,5, bu ürünlerden elde edilen mamullerde ise yüzde 8 artış yakalandığını dile getirerek, "Hedefin gerisinde olmakla birlikte 2017 fena bir yıl değildi. 2023 hedeflerini yakalamak için bu oranların yüzde 10-15 seviyelerinde olması gerekiyor. Bunun için Ekonomi Bakanlığı ile özellikle rafa yönelik ürünler ve markalı ürünlerde özel bir desteklemenin yapılması konusunda görüşmeler yaptık. Umarız 2018'de sonuç alırız." dedi.