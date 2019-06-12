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Kuraklığa dayanıklı buğdaylar tanıtıldı

- Konya'da, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilen kuraklığa dayanıklı, yüksek verimli ve kaliteli yerli buğday çeşitlerinin tanıtımı yapıldı - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu: - "Türkiye, tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada 7'nci ve ekilebilen tarım arazisi noktasında da 17'nci sırada. Başarılı bir noktada olduğumuzu ifade etmek istiyorum" - "Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'nin en büyük Ar-Ge organizasyonuna sahiptir. Bakanlığımız 45 ilde TAGEM'e bağlı 48 araştırma enstitüsü ile Ar-Ge yapmaktadır"

Kuraklığa dayanıklı buğdaylar tanıtıldı
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KONYA (AA) - Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsünde düzenlenen "Tarla Günü" etkinliğinde kuraklığa dayanıklı buğday çeşitleri tanıtıldı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Enstitüde düzenlenen programda, Anadolu topraklarının tarımın ana vatanı olduğunu söyledi.

Bu coğrafyanın tarımsal üretimin doğduğu yer olarak kabul edildiğine dikkati çeken Aksu, "Bu kadim topraklar, 12 bin adet biyoçeşitliliğe ev sahipliği yapmakta olup, bunun 4 bini endemiktir. Bu endemik zenginlik, kıtalarla yarışacak düzeyde olup, Avrupa kıtasında bulunan biyoçeşitliliğin toplamından daha fazladır. Türkiye, tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada 7'nci ve ekilebilen tarım arazisi noktasında da 17'nci sırada. Başarılı bir noktada olduğumuzu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Aksu, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı kuruluşların yoğun Ar-Ge faaliyetinde bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'nin en büyük Ar-Ge organizasyonuna sahiptir. Bakanlığımız 45 ilde TAGEM'e bağlı 48 araştırma enstitüsü ile Ar-Ge yapmaktadır. Bugün Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitümüz tarafından geliştirilen kuraklığa dayanıklı, suyu etkin kullanan, yüksek verimli ve kaliteli çeşitlerimizi, yerel buğdaylarımızı tanıtıyoruz."

- "Devletimiz, çiftçimizin yanında"

Konya'nın 4 ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü anlatan Aksu, "Yaşanan mağduriyetten dolayı çiftçilerimize geçmiş olsun. Devletimizin, çiftçimizin yanında olduğunu ifade etmek isterim. Bunun yanında Tarım Sigortaları Havuzunun önemini bir kez daha hatırlatmak isterim." dedi.

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Fatih Özdemir de kuraklığa dayanıklılık özelliğinin yanında un sanayisinin istediği kalite ve yüksek enerji değerlerine sahip "Taner" ve "Şehzade" ile sulu alanlarda ekilen "Yavuz" ve "Tuğra" isimli buğday çeşitleri hakkında bilgi verdi.

Programa, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Konya Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özkan, TAGEM Genel Müdürü Özkan Kayacan, Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, üreticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma EnstitüsüBuğdayTarım Ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu
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