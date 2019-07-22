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Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayram ikramiyeleri ağustosun kaçında ödenecek?

Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından tahsis edilen 13 milyon emekli, dul ve yetime ödenen Kurban Bayramı ikramiyeleri ile ilgili araştırmalar son günlerde arttı.

Bayram öncesi ikramiyeleri alacak olan vatandaşların gözü, SGK tarafından yapılacak resmi açıklamaya çevrildi. İşte, 2019 Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ile ilgili merak edilenler.

Diyanet'in takviminde göre, Kurban Bayramı bu sene 11- 14 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Dolayısıyla Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin ağustos ayının ilk haftası ödenmesi bekleniyor. Öte yandan bu yıl verilen Ramazan Bayramı ikramiyeleri de bayramdan 4 gün önce ödenmişti.

Ancak kesin tarihi Sosyal Güvenlik Kurumu duyuracak.

Bayram ikramiyesi kimlere ödeniyor?

SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir. 

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Kurban BayramıKurban Bayramı Emekli Ikramiye
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