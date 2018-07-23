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Kurban Bayramı için ek YHT seferi

- TCDD Taşımacılık AŞ, Kurban Bayramı nedeniyle artan yolcu talebinin karşılanabilmesi amacıyla Ankara-İstanbul hattında ek yüksek hızlı tren seferleri düzenleyecek

Kurban Bayramı için ek YHT seferi

ANKARA (AA) - TCDD Taşımacılık AŞ, Kurban Bayramı dolayısıyla artan yolcu talebinin karşılanabilmesi için Ankara-İstanbul (Pendik) hattına ek yüksek hızlı tren (YHT) seferleri koydu.

TCDD Taşımacılık AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 17, 18, 20 ve 26 Ağustos'ta her gün Ankara'dan saat 13.25, İstanbul'dan saat 18.45'te hareket edecek trenlerle 3 bin 288 kişilik ek kapasite sağlanacak.

Kurban Bayramı süresince seyahat edecek yolcuların gidiş-dönüş biletlerini aynı anda alabilmesi için 27 Ağustos'a kadarki tüm YHT seferlerinin biletleri 25 Temmuz'da satışa sunulacak.

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Ek SeferKurban BayramıTCDD Taşımacılık AŞYüksek Hızlı Tren
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