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Kurban Bayramı öncesi oteller doldu

- Antalya'nın Alanya ilçesinde doluluk oranı yüzde 90'ı aştı, yüzde yüze ulaşan bazı oteller satışa kapandı - ALTİD Başkanı Burhan Sili: - "Son dakikada tatile çıkanların rezervasyon yaptırmadan gelmemelerini rica ediyoruz" - TÜRSAB Alanya Yöre Temsil Kurulu Başkanı Bilal Korkmaz: - "Tatilcilere tavsiyemiz, acentalardan rezervasyon yapmadan tatile çıkmasınlar. Çünkü gittikleri yerde konaklayacakları yer bulamayabilirler"

Kurban Bayramı öncesi oteller doldu

ANTALYA (AA) - MUSTAFA KURT - Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Kurban Bayramı öncesinde ilçedeki otellerin yüzde 90'ının dolduğunu ve bazı otellerin satışı kapattığını söyledi.

Turizm ve belediye belgeli 200 bin civarında yatak kapasitesine sahip Antalya'nın Alanya ilçesinde, 9 günlük Kurban Bayramı tatili yoğunluğu yaşanıyor.

ALTİD Başkanı Burhan Sili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram döneminde ilçedeki otellerin yüzde 90'ının dolduğunu, bazılarının da yüzde 100 doluluk nedeniyle satışı kapattığını anlattı.

Kurban Bayramı'nda insanların kurbanlarını kestikten sonra tatile çıktıklarını gözlemlediklerini bildiren Sili, "Her ne kadar uzun bir bayram dönemi olsa da 3-5 günlük tatiller ağırlıklı gerçekleşecek. İç pazardaki talep bu yönde. Bir yandan da Avrupa ve Rusya'dan ciddi bir talep olduğu için tesislerimiz dolu durumda." diye konuştu.

Sili, bayram nedeniyle iç piyasada kısa süreli bir talebin olduğunu ifade ederek tatilcilere de uyarıda bulundu. Sili, "Son dakikada tatile çıkanların rezervasyon yaptırmadan gelmemelerini rica ediyoruz. 'Tatile gittim, çimende yattım, çayırda yattım, Alanya çok güzel' demenin de önüne geçmek istemiyoruz. Tatile gelenler bunu bilerek gelsin." dedi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Yöre Temsil Kurulu Başkanı Bilal Korkmaz ise tatilcilerin iyi bir bayram geçirmesi temennisinde bulundu.

Alanya'da turizmin bu yıl bayramda yüksek sezona denk geldiğini dile getiren Korkmaz, şunları söyledi:

"Oteller şu anda dolu. Bayramda zaten dolu olacak. Tatilcilere tavsiyemiz, acentalardan rezervasyon yapmadan tatile çıkmasınlar. Çünkü gittikleri yerde konaklayacakları yer bulamayabilirler. Taşımada sıkıntı yaşayabilirler. Kesinlikle bu sezon yüksek sezonda denk geldiği için dolu. Bu bizi de mutlu ediyor elbette. Bu demek değildir gelmesinler, yanlış anlaşılmasın. Biz herkesi bekliyoruz. Sadece mağdur olmasınlar. Geliş gidiş programlarını ona göre yapsınlar."

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