Kurban Bayramı Tatilinde Koronavirüs Önlemi Alan Otelleri Tercih Ettik

Kurban Bayramı tatilinin yaklaşması uçak ve otobüs bileti aramalarını da ciddi oranda artırdı. Bayram tatilinin normalleşme dönemine denk gelmesiyle birlikte uçak bileti aramalarında yüzde 66, otobüs biletinde ise yüzde 51 oranında artış yaşandı. Uçak bileti aramalarının 26 Temmuz, otobüs biletlerinin ise 27 Temmuz için yoğunlaştığını söyleyen Türkiye’nin seyahat sitesi Enuygun.com CEO’su Çağlar Erol, iki seçenekte de asıl trafiğin 29 Temmuz’da yaşanacağının altını çizdi. Erol, “Bayram dönemi için insanlar tatillerini birleştirdi ve ortalama 8 günlük biletler alındı. Otobüs biletinde tek seferde alınan en pahalı bilet (4 kişi için) 1.000 TL olurken, bu fiyat uçak biletinde (3 kişi için) 13.000 TL olarak karşımıza çıktı. Tek kişilik en ucuz otobüs bileti 30 TL, en ucuz uçak bileti ise 88,99 TL’ye satın alındı. Uçak biletinde İstanbul-Adana, otobüs biletlerinde de İstanbul-Malatya gidiş/dönüş bileti en çok tercih edilen rotalar oldu. Kurban Bayramı’nın en çok tercih edilen tatil bölgeleri arasında ilk sırada ise Muğla yer aldı” dedi.

Tatilcilerin yüzde 33’ü koronavirüse karşı önlem alan otelleri tercih etti

En çok İstanbul çıkışlı uçak ve otobüs bileti araması yapıldığına dikkat çeken Erol, uçak biletinde en çok arama yapılan ilk 3 ilin İstanbul, İzmir, Adana olduğunu belirtti. Konaklama aramalarında ise İstanbul, İzmir ve Antalya’nın ön plana çıktığını aktaran Erol, “Bu yıl Kurban Bayramı’nın gözde tatil bölgeleri Muğla, Antalya, İzmir, İstanbul ve Çanakkale oldu. Denize kıyısı olan oteller daha çok tercih edilirken, tatilcilerin yüzde 33’ü koronavirüse karşı önlem alan otelleri seçti. Bu tatil için bilet alanların yüzde 48’i tek başına uçarken, yüzde 31’i ise çocuklarıyla birlikte seyahat etmeyi tercih etti” açıklamasında bulundu. Enuygun.com’un verilerine göre, uçakla seyahat edecek yolcuların yüzde 16’sı 25-35 yaş arası kadın, yüzde 21’i ise 25-35 yaş arası erkek.

Enuygun.com Hakkında

2008 yılında karşılaştırma sitesi olarak kurulan teknoloji şirketi Enuygun.com, günümüzde Türkiye’nin en büyük uçak bileti sitesi konumundadır. 200’ü aşkın çalışanıyla ayda 17 milyonun üzerinde ziyaretçisine hizmet veren Enuygun.com; uçak bileti, otel rezervasyonu, otobüs bileti satışının yanı sıra, kredi, mevduat, GSM ve internet paketi karşılaştırması yapmaya da olanak tanıyor. 2016 yılında global markası “Wingie” ile dünyaya açılan Enuygun.com, uçak bileti satışını Almanca, İngilizce, Arapça, İspanyolca ve Rusça dil seçenekleriyle farklı pazarlarda da sürdürüyor.