Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkması

BALIKESİR (AA) - Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılması Kuzey Ege ve Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki turizmciler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Ayvalık Turizm Derneği Başkanı ve Ayvalık Turizm Geliştirme ve Hizmet Birliği (AYTUGEB) Genel Sekreteri Ümit Özgültekin, AA muhabirine, Bakanlar Kurulu tarafından açıklanan 10 günlük Kurban Bayramı tatilinin kendilerini çok sevindirdiğini söyledi.

Ekonomik açıdan son derece güç geçen turizm sezonunun ardından bu kararın turizmciler için önemine dikkati çeken Özgültekin, ''Bu kararın Ayvalık başta olmak üzere Edremit Körfezi ve Kuzey Ege’deki turistik bölgelere olumlu etkiler bırakacağına inanıyorum. Uzatılan Kurban Bayramı tatili nedeniyle sezonu iyi bir sonuçla kapatacağımızı düşünüyorum.” dedi.

Dileğinin Kurban Bayramı tatili sırasında havaların da iyi gitmesi olduğunu belirten Özgültekin, “Kurban Bayramı tatili nedeniyle ilçemiz ve bölgemizdeki konaklama tesislerinde rezervasyonlar hızla yükselişteydi. Bakanlar Kurulundan bu kararın çıkmasıyla Ayvalık ve Kuzey Ege’de konaklama tesisleri yüzde 100 doluluk oranına ulaşacaktır.” diye konuştu.

Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Yahya Yavuz ise 10 günlük tatil kararını büyük bir sevinçle karşıladıklarını ifade etti.

Kurban Bayramı tatilinin 30 Ağustos Zafer Bayramı ile birleştirilmesini istediklerini ve bu kararı beklediklerini dile getiren Yavuz, "Geçtiğimiz sezon ve bu sezonda bölgemizdeki turizm işletmecileri umduğu kadar verim alamamıştı. Geçtiğimiz yıl yaşadıkları zararı bu yıl çıkartmaya çalışan işletmeciler, umutlarını Kurban Bayramı tatiline bağlamıştı. Bakanlar Kurulunun bu kararı çok yerinde oldu. Tüm işletmeciler sevinç içinde. Yetkililere teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer de tatil süresinin uzatılmasının Türkiye’nin güney ve batı bölgelerindeki turistik yörelerde ciddi yoğunluğa neden olacağını kaydetti.

Kararın kendileri için çok iyi olduğunu anlatan Gençer, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’ndan sonraki temmuz ayı ve ağustos ayının ilk haftasına kadar büyük bir sıkıntı yaşadı tatil bölgeleri. Şimdi bu açığı kapatabilmek için bayram tatilinin uzatılması bizim için çok önemliydi. Bu tatil Ayvalık’ta ekonomik açıdan ciddi bir canlılık ve süreklilik yaratacaktır. Bu hareketliliğin eylül ayına kadar da süreceğini tahmin ediyorum. Çünkü Ayvalık’a gelmek için o kadar çok sebep var. Bu yüzden de Ayvalık’a gelen tatilciler, tatillerini ilçemizde sürdüreceklerdir.”



