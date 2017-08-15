Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkması

ANTALYA/MUĞLA (AA) - EKİP - Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkmasına ilişkin, "Sektörümüze verdikleri destek için başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve Bakanlar Kurulu üyelerine teşekkür ediyoruz. Sektörümüz adına çok olumlu bir karar oldu." dedi.

TÜROFED Başkanı Ayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulunun bugün aldığı Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılması kararının turizm sektörünü çok memnun ettiğini bildirdi.

Sektöre verdiği destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakan Binali Yıldırım'a ve Bakanlar Kurulu üyelerine ayrı ayrı teşekkür eden Ayık, "Sektörümüz adına çok olumlu bir karar oldu. Şimdiden herkesin bayramını kutluyorum. Kazasız, belasız, çok güzel bir tatil diliyorum." diye konuştu.

Ayık, Kurban Bayramı dolayısıyla sahil bandında yaklaşık 500 bin kişinin tatil yapacağını düşündüklerini sözlerine ekledi.

Profesyonel Otelciler Derneği (POYD) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kızıldağ da "Sektörümüzün hasretle beklediği bir karardı. 2 yıldır değişik sebeplerle turizm sektörü ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bayram tatilinin uzaması turizm sektörünün moral ve motivasyonu açısından çok iyi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

- Bayramda "güzel hava" müjdesi

Bayramda güzel bir hava beklendiğini kaydeden Kızıldağ, "Tatilin de uzun oluşu vatandaşların hem aile ziyareti yapmalarını hem dini vecibelerini yerine getirmelerini hem de tatil yapmalarını sağlayacak. Turizme de daha uzun süreli konaklama ve maddi açıdan değer yaratacak." dedi.

- Karar sektörü mutlu etti

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı ise Bakanlar Kurulu kararının sektörü çok mutlu ettiğini söyledi.

Geçen yıl 9 günlük bayram tatilinin ülke ekonomisine yaklaşık 800 milyon liralık katkısı olduğunu ifade eden kırlı, "Geçen yıl uzun bayram tatilinde yaklaşık 700 bin yerli turist tatile çıkmıştı. Bu yıl bu sayının 1 milyona yaklaşacağını tahmin ediyoruz. Bu da ülke ekonomisine yaklaşık 1 milyar liralık değer yaratır. Umarım vatandaşlarımız bugünden rezervasyon yaparak bayramda zor durumda kalmaz." diye konuştu.

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu da uzun bayram tatiline Marmaris'teki otellerinin hazır olduğunu, okullar açılmadan önce ailelerin ve çocukların çok güzel bir tatil yaşayacaklarını söyledi.

Uzun bayram tatilinin turizmcinin ve halkın ihtiyacı olduğunu kaydeden Kırlı, şöyle konuştu:

"Aslında Türkiye ekonomisinin de ihtiyacı var. Turizm gelirleri gerçekten ekonomiye can suyu katıyor. Çünkü 54 sektörü birden çalıştırıyoruz. Son yıllarda Marmaris iç pazarın gözdesi oldu. Adeta yeniden keşfedildi. Kurban Bayramı'nın çok bereketli geçeceğine inanıyorum. Okullar açılmadan özellikle aileler için çok güzel bir tatil olacak. Bölgemiz de coğrafyasıyla deniziyle kumuyla alternatif turizmle beraber iç pazarın beklentilerine karşılık verebilecek bir düzeyde."

TÜRSAB Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Sevinç Gökbel de "Bayram tatilinin bu şekilde uzatılması sezon sonuna doğru çok iyi oldu. Böyle bir rahatlamaya hem işletmelerin hem de halkın ihtiyacı vardı. Umarım çok huzurlu bir bayram geçirir ülkemiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı (BOYD) Serdar Karcılıoğlu ise "Turizmciler olarak böyle bir talebimiz vardı. Bu talebimizin yerine gelmesinden dolayı son derece mutlu olduğumuzu bildirmek istiyorum. Çok gerekli bir şeydi. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümet üyelerine teşekkür ediyorum. Sağolsunlar." dedi.

Karcılıoğlu, söz konusu kararın hem turizm sektörünü rahatlatacağını hem de halka moral vereceğini sözlerine ekledi.







