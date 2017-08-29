Kurban Bayramı'na doğru

ANKARA (AA) - Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Yönetim Kurulu Başkanı Birol Akman, ülke olarak kenetlenme ve dayanışma için bayramların çok özel bir misyonu olduğunu belirtti.

Akman, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, dünyanın en güzel, en zengin topraklarında yaşayan Türk milletinin dış mihraklara karşı tek vücut, tek yürek olması gerektiğini ifade etti.

Bayramların milletin temel taşları olduğuna işaret eden Akman, şunları kaydetti:

"Ülke olarak kenetlenme ve dayanışma için bayramların çok özel bir misyonu var. Türk halkı olarak Cumhuriyet tarihimizin en zor dönemini geçirirken, bayram gibi özel günler bizlere dayanışma ve yardımlaşmanın önemini bir kez daha hatırlatıyor. Türk milletinin örf ve adetinde kavga değil barış var, yardımlaşma var, mağduru gözetme, düşmüşü kaldırma, etrafla iyi ilişkiler içinde olmak var. Ülkemizin de bugün her zamankinden çok sevgiye, kader birliğine ihtiyacı var. Bugüne değin nasıl kardeşçe yaşadıysak, bundan böyle de aynı duygularla yaşamak zor değil."

- "Şimdi ellerimizin daha sıkı kenetlenme zamanı"

İç Anadolu Genç İşadamları Federasyonu (İÇGİAF) Genel Başkanı Fatma Semiz de yaşanılan olumsuzluklara rağmen milletin manevi güç ve istikrarlı yönetimle ayakta kalmayı başardığını ifade etti.

Kurban Bayramı'nın tüm dünyaya sağlık, barış ve huzur getirmesini dileyen Semiz, "Sahip olduğumuz bu kutsal günler birlik, beraberlik ve kucaklaşmamız için çok önemli birer vesiledir. Olumsuzluklara karşı tek yürek olduğumuz bu günlerde böylesine özel duygularla bir araya gelebilmek her millete nasip olmaz. Bizler yaşadığımız zorlukların altından maneviyatımız ve istikrarlı yönetimimizle kalktık. Şimdi ellerimizin daha da sıkı kenetlenme zamanıdır." değerlendirmesinde bulundu.