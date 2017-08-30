"Kurban Bayramı'nda da baklavadan vazgeçmiyoruz"

İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - Türkiye'de normal zamanda günlük bin ton civarındaki baklava üretimi ve satışının Kurban Bayramı süresince 3 kat artarak 3 bin tona çıkması beklenirken, baklavanın kalitelisi 70 liradan, daha az maliyetlisi ise 25 liradan başlayan fiyatlarla satışta olacak.

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi baklava satışlarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Baklavanın bayramların vazgeçilmezi olduğunu belirten Yıldırım, satışların her bayram iyi seviyelerde olduğunu, Türk toplumunun Ramazan Bayramı'nda da Kurban Bayramı'nda da baklavadan vazgeçmediğini söyledi.

Bu bayram Türkiye'de günlük 3 bin ton baklava üretimi ve satışı beklediklerini aktaran Yıldırım, normal zamanda günlük bin tonu aşan üretimin bayram süresince 3'e katlanacağına işaret etti.

Yıldırım, Kurban Bayramı'nda İstanbul'da ise günlük 600 ton baklava satışı öngörüldüğünü bildirdi.



Bayramda baklava üretimi ve satışının normalde 4-5'e katlanması beklenirken, tatil süresinin uzun olması ve artan fıstık fiyatları gibi etkenlerin satışları biraz etkileyeceğini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Satışlarımızda Ramazan Bayramı'na kıyasla belirli bir oranda düşüş olacaktır. Fakat normal günlük satışlarımıza göre yüzde 100-150 arası artış bekliyoruz. Malum kurban, mali bir ibadet. Satışlarımızda kurban parasından çok, hammadde fiyatlarında yaşanan artış ve uzun tatil daha etkili."





- "Yüzde 100 artan fıstık fiyatları baklava satışlarını azalttı"





Fıstık fiyatında artış yaşandığına dikkati çeken Yıldırım, "Yüzde 100 artan fıstık fiyatları ürün maliyetlerine yansıyarak, satışların düşmesine sebep oluyor." dedi.

Dernek olarak hammadde fiyatlarında yaşanan artışı fiyatlara yansıtmamak için çalıştıklarını dile getiren Yıldırım, buna ancak belirli bir süre dayanabildiklerini ifade etti.

Yıldırım, yükselen fıstık fiyatından dolayı baklava fiyatlarına cüzi de olsa belli oranda zam yapmak zorunda kaldıklarını belirterek, bu bayram kaliteli baklavanın 70 liradan, daha az maliyetli baklavanın ise 25 liradan başlayan fiyatlarla tezgahlarda yerini alacağını söyledi.

Mehmet Yıldırım, bayramda baklava alacak vatandaşlara şu önerilerde bulundu:

"İyi baklava önce ustalıktan, sonra kaliteden geçer. Bu iş el sanatı gerektirir. Baklava 24 ayar altın renginde olmalıdır. İyi baklavada şerbet kararında olmalı, baklavayı hem kilo hem tat olarak ağırlaştırmamalıdır. Baklavanın iyisi ve kötüsü, asıl yenmesi sırasında belli olur. Baklavanın iyisi, insanın beş duyusu ile test edilerek anlaşılabilir. Görme duyusu ile iyi baklava, daha vitrinde, tepside kendisini belli eder. İyi baklava ağızda dağılır, damakta eşsiz bir tat bırakır, mideye de dokunmaz. Baklava ağza yaklaştırıldığında, mis gibi sade tereyağı ve harç olarak kullanılan ceviz veya fıstığın kokusu gelmelidir. İyi bir baklavaya çatal batırıldığında, bir hışırtı duyulur. Bu, yufkanın ince açıldığına ve baklavanın iyi piştiğine işarettir. Yufkası ne kadar ince açılmış olursa, baklava o kadar iyi olur."