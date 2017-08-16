"Kurban derilerini makbuz karşılığı verin"

ANKARA (AA) - Türk Hava Kurumu (THK) Başkanı Kürşat Atılgan, vatandaşların kurban derilerini kime verdiklerine dikkat etmeleri gerektiğine dikkati çekerek, "Türk milletinin kurban derilerini makbuz karşılığında gönül rahatlığıyla verilebileceği en önemli yerlerden biri THK'dır." dedi.

Atılgan, düzenlediği basın toplantısında, Kurban Bayramı'nda imkanı olanların kurban vecizesini yerine getirdiğini belirtti. Türkiye'de kesilen kurbanların derilerinin ekonomik değerinin yaklaşık 100 milyon lira olduğunu ifade eden Atılgan, sıcak hava nedeniyle kesimden sonra tuzlanmayan derilerin 1-2 saat içinde zayi olduğunu söyledi.

Geçen yılki Kurban Bayramı'nda kesilen kurbanlardan çıkan derilerin yüzde 60'ının bu nedenle zayi olduğuna dikkati çeken Atılgan, derilerin hemen tuzlanmasını istedi.

Kurban derilerini, vatandaşların istedikleri vakfa ya da kuruma bağışlayabileceklerini ifade eden Atılgan, şöyle konuştu:

"Ancak vatandaşlarımızın kurban derilerini kime verdiklerine dikkat etmeleri gerekir. Çünkü geçtiğimiz dönemde devletimize karşı büyük bir mücadele yürüten bölücü terör örgütünün şehirlerdeki mensupları ile geçen sene büyük bir kalkışmayla Türk milletine acı yaşatan FETÖ'nün de bu dini vecibeden nimetlenmek için halkın duygularını istismar ederek yeteri kadar bu derileri toplayarak, kirli emellerine alet etmişlerdir. Önemli olan hayırlı bir kuruma, hayır işleri yapan kuruma vermektir. Bunların başında da THK gelmektedir. Gençlerin kötü alışkanlıklardan korumak için eğitim kamplarında ücretsiz olarak verilen havacılık kursları tüm dünyada büyük paralarla verilmektedir. Vatandaşların fitre, zekat ve kurban derileriyle yapılan yardımlarla Türk gençliğine bu kurslar ücretsiz verilmektedir."

Atılgan, kurban derileri verilirken mutlaka makbuz alınmasını isteyerek, "Kurban derilerinin makbuz karşılığında gönül rahatlığıyla verilebileceği en önemli yerlerden biri THK'dır." ifadelerini kullandı.

Herkesin Kurban Bayramı'nı kutlayan Atılgan, bayramın İslam aleminin içinde bulunduğu kan, ızdırap ve gözyaşının dinmesine vesile olmasını diledi.

- Model Uçak F3J Avrupa Yarışması şampiyonlarına teşekkür beratı

Atılgan, ayrıca Model Uçak F3J Avrupa Yarışması'nda şampiyon olan Mehmet Serden, Erel Cankan ve Salahi Tezel'i kabul etti.

Model uçak yarışmalarının alt dalı olan F3J yarışmasına, Avrupa'daki birçok ülkenin yoğun olarak katıldığını dile getiren Atılgan, 16-22 Temmuz'da Slovakya'da yapılan yarışmada dünya ve Avrupa şampiyonasında birinci, ikinci ve üçüncü olan ekiplere ödül ve teşekkür beratı verdiklerini söyledi.

Hava sporlarının birçok alanında gelecek dönemde THK önderliğinde daha birçok başarılara imza atılacağının görüleceğini ifade eden Atılgan, THK'nın yeni yönetiminin Kurumun kuruluş ve varlık sebebi olan hava sporları alanında ciddi yatırım yaptığını ve birçok alandaki duran faaliyetlerin yeniden canlandırıldığını kaydetti.

Atılgan, daha sonra dereceye giren ekiplere teşekkür beratı ve Cumhuriyet altını verdi.