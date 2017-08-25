"Kurban fiyatlarındaki artış makul"

SAMSUN (AA) - FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, bu yıl küçükbaş kurban fiyatlarında geçen yıla göre yüzde 10-17 artış yaşandığını söyledi.

Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlık hayvan piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Küçükbaş kurbanlıkların aracı olmadan gerçek üreticiden alındığında ortalama fiyatının 750-950 lira olduğunu belirten Çelik, bunun hayvanın iriliğine ve bölgelerdeki maliyetine göre değişiklik gösterebileceğini vurguladı.

Canlı küçükbaş hayvanın kilogram fiyatının piyasada ortalama 18-19 liradan işlem gördüğünü ifade eden Çelik, "Bu fiyatlar uçuk rakamlar değil. Piyasada abartılı duyumlar alıyoruz. Yetiştiricilerimizin stoklarında yeteri kadar mevcudumuz var. Satış bekleyen bir sürü hayvan var. İşin kötü tarafı müşteri yok." dedi.

Yaratılmak istenen spekülasyonları önlemek için TÜDKİYEB'e bağlı 260 bin üyeyle temas halinde olduklarını ve illerde kurulan canlı hayvan pazarlarında her gün piyasa değerlendirmesi yaptıklarını anlatan Çelik, şöyle konuştu:

"Bir kilogram domates tarlada 1 liraya pazar bulamazken markette 7 liraya satılıyor. Bunu kim kazanıyor? Tüketici zarar ediyor, üretici zarar ediyor arada kim kazanıyor? Bunu çözmemiz lazım. Küçükbaş hayvan bu ülkenin sigortasıdır, olmazsa olmazıdır. O açıdan bizim hayvancılığımıza sahip çıkmamız lazım. Zaman zaman ithal ederek bu açığımızı kapatmaya çalışanlar var. Bu bir aldatmadan ibarettir. Bizim ithal ederek et açığımızı kapatmamız mümkün değil. Bu ancak üretimle mümkün olur."

- "Vatandaşlarımızın küçükbaş hayvana yönelmesini istiyoruz"

Kurban Bayramı'nda daha çok küçükbaş hayvan tercih edilmesinden yana olduklarını vurgulayan Çelik, "Küçükbaş hayvanın eti sağlıklıdır. Evinde et bulamayan, yılda bir defa evine et girmeyen insanlar var. Kurban kesen insanlar bu fakir fukarayı gözeterek bu niyetini yerine getirmeye çalışsın. Küçükbaş hayvan eti de tamamen organik ve sağlıklıdır. Tüketicilerin ve kurban kesen hayırsever vatandaşlarımızın küçükbaş hayvana yönelmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelik, geçen yılki fiyatlar göz önüne alındığında bu yıl küçükbaş kurban fiyatlarında yüzde 10-17 artış yaşandığına işaret etti. Bu artışın makul olduğunu anlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Bölgelere göre değişiyor. Ama bu enflasyon şartlarına baktığın zaman mevcut piyasa şartlarına göre bu artış gayet normal ve makul bir artıştır. Üretici kazanacak ki bu sektör yaşayacak. Üretici zarar ettiği zaman biz yok olmaya mahkum olacağız. Dolayısıyla etimiz olmasa, buğdayımız olmasa, biz dışa bağımlı kalırsak kaç yıl idare edebiliriz? Üretmeden biz yaşayamayız. Biz çok üreteceğiz. Biz birbirimize sahip çıkacağız, değerlerimize sahip çıkacağız."