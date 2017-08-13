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Kurban keseceklere bıçak uyarısı

- TESK Genel Başkanı Palandöken: - "Her yıl, kalitesiz, ucuz veya kör bıçak kullanımı sonucu ortalama 20 milyon lira değerinde deri çöpe gidiyor"

Kurban keseceklere bıçak uyarısı

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, her yıl kalitesiz, ucuz veya kör bıçak kullanımı sonucu ortalama 20 milyon lira değerinde kurban derisinin çöpe gittiğini belirtti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, kurban derilerinin ekonomi için önemli olduğuna işaret ederek, Ekonomi Bakanlığının raporuna göre 2015'te deri ve deri mamulleri sektöründe 1,6 milyar dolar tutarında ithalat, 1,31 milyar dolar tutarında ise ihracat yapıldığına dikkati çekti.

Deriler yüzülürken yapılan hatalar, derinin üzerinde et kesilmesi, zamanında tuzlanmaması, kesildikten sonra 2-3 saat içerisinde ilgili yere iletilmemesi gibi sebeplerle kurban derilerinin ziyan olduğuna vurgu yapan Palandöken, "Türkiye deri sanayisi her yıl 6 milyon büyükbaş, 60 milyon küçükbaş deriye ihtiyaç duyuyor. Her yıl, kalitesiz, ucuz veya kör bıçak kullanımı sonucu ortalama 20 milyon lira değerinde deri çöpe gidiyor. Bu da yüzülen derilerin yüzde 40'ı demek. Deri sektörünün ve ülke ekonomisinin kurban derilerine ihtiyacı varken, kesim ve yüzüm sırasında vatandaşlarımız daha bilinçli olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Yerel yönetimlerin kurban kesim hizmetini geliştirmesi gerektiğinin altını çizen Palandöken, bu hizmet karşılığında vatandaşlardan yüksek ücret alınmasının önüne geçilmesi gerektiğini de kaydetti.

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Bendevi PalandökenKurban DerileriTESK
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