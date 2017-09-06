Kurban satışları Ardahan'a büyük girdi sağladı

ARDAHAN (AA) - GÜNAY NUH - Ardahan'dan Kurban Bayramı'nda il dışına çıkarılan kurbanlıklardan sağlanan kazancın 50 milyon lirayı bulduğu bildirildi.

Türkiye'de önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Ardahan'da Kurban Bayramı dolayısıyla başka illere sevki yapılan 5 bin 600 büyükbaş ile 5 bin küçükbaş kurbanlığın tamamı paraya dönüştü. Yaklaşık 50 milyon lira değerindeki paranın kentte yatırıma dönüşmesi bekleniyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Turgay Şişman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öncelikle Kurban Bayramı'nı sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Bu bayramda 5 bin 600 büyükbaş, 5 bin küçükbaş hayvanın kurbanlık olarak başta İstanbul, Ankara ve diğer birçok kente sevkini yaptıklarını, bunların tamamının paraya dönüştüğünü kaydetti.

Resmi olarak il dışına satılmak üzere götürülen kurbanlardan satılamayıp, hayvanlarını yeniden Ardahan'a getirmek için başvuru yapan yetiştiricinin olmamasının önemli olduğunun altını çizen Şişman, şunları söyledi:

"Bu durum tabii ki memnuniyet verici. Güzel bir gelişme. Daha önceki yıllara oranla bir miktar düşüş var. Yani giden kurbanlık sayımızda. Tabii ki bunun çeşitli nedenleri olabilir. Bizim için önemli olan tamamının satılması. Şu an bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü gidenlerin tamamı satıldı."

Kurban satışlarının Ardahan için önemli bir maddi girdi olacağına işaret eden Şişman, sözlerini şöyle tamamladı:

"Giden büyükbaş hayvanın yaklaşık 45 milyon lira gibi bir değeri var. Küçükbaş da 5 milyon lira olarak hesaplandığında, toplamda 50 milyon lira bir girdi. Ardahan için çok önemli bir para. Buradan yetiştiricilerimize şunu söyleyebilirim, bu paranın mümkün mertebe Ardahan ilinde yatırıma dönüşmesi önemlidir. Buranın geleceğiyle ilgili daha olumlu gelişmeler, daha olumlu yatırımların oluşmasını sağlar. Bu paranın en azında hayvancılık sektöründe değerlendirilmesini isteriz. Çünkü ileriye dönük faydasının olacağını düşünüyorum. İnşallah böyle olur." dedi.