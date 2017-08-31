Kurbanını başkasına satmışlar Çorlu'da kaporasını verip kurbanını ayırtan Mitat Aslan, kurbanını almaya gidince kötü bir süprizle karşılaştı. Aslan "Kurbanı daha fazla para veren başka birine satmışlar. Üstüne bir de bizi kandırmak için hayvanımızın yerine daha küçük bir tosun koymuşlar. Hakkımı helal etmiyorum" dedi

31 Ağustos 2017 Perşembe 19:26