Ekonomi Servisi- Tekirdağ Çorlu'da kurbanının kaporasını verip ayıran Mitat Aslan adlı bir vatandaş, ertesi gün satış alanına gittiğinde ineğinin başkasına satıldığını görünce isyan etti. Aslan, "Belli ki daha yüksek fiyat verene satmışlar. Kurbanın üzerine adımızı yazmıştık silmişler. Kurbanımızın yerine daha küçük bir hayvan koyup bizi kandırmak istediler. 7 kişi birden mağdur olduk. Bir de utanmadan kaporamızı geri verdiler" dedi. Arslan bu gibi olayların herkesin başına gelebileceğini belirterek "Kurbanınıza sahip çıkın. Bu mübarek günde eksta üç kuruş kazanacağım diye kul hakkı yiyorlar" diye konuştu.
Kurbanını başkasına satmışlar
Çorlu'da kaporasını verip kurbanını ayırtan Mitat Aslan, kurbanını almaya gidince kötü bir süprizle karşılaştı. Aslan "Kurbanı daha fazla para veren başka birine satmışlar. Üstüne bir de bizi kandırmak için hayvanımızın yerine daha küçük bir tosun koymuşlar. Hakkımı helal etmiyorum" dedi
31 Ağustos 2017 Perşembe 19:26