"Kurbanlık hayvan konusunda sıkıntı yok"

SİVAS (AA) - SERHAT ZAFER / KEMAL ERDOĞMUŞ - Türkiye'nin en büyük canlı hayvan pazarlarından birinin bulunduğu Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Kurban Bayramı öncesinde hareketlilik yaşanıyor.

Toplam 200 bin metrekare alana sahip pazara Türkiye'nin hayvancılıkta söz sahibi illerinden çok sayıda besici ticaret için geliyor. Yaklaşık 10 bin hayvanı aynı anda barındırabilecek alanların bulunduğu pazarda alıcılar ve satıcılar arasında da sıkı pazarlıklar yaşanıyor. Alışveriş için gelen tüccarların ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri sosyal donatıların bulunduğu pazarda, yaşanabilecek bulaşıcı hastalıklara karşı da hayvanlar için dezenfeksiyon işlemleri uygulanıyor.

Şarkışla Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Nuri Beyazıt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en büyük canlı hayvan pazarlarından birinin bulunduğu Şarkışla ilçesinin Kurban Bayramı'na hazır olduğunu söyledi. Ülkede bu yıl kurbanlık hayvan temini konusunda bir sıkıntı yaşanmadığını, talepleri karşılayacak kadar kurbanlık hayvan bulunması dolayısıyla fiyatlarda da ciddi bir artış olmadığına dikkati çeken Beyazıt, "Türkiye’de yeterince kurbanlık var. Her biri 700-800 kg ağırlığında beslenmiş, yetişmiş Türkiye’nin ihtiyaçlarını giderecek kurbanlık vasfını taşıyan hayvanlarımız mevcut." dedi.

Dişi düvelerin kesimiyle ilgili spekülasyonların da yersiz olduğuna işaret eden Beyazıt, hiçbir üreticinin damızlık vasfını taşıyan düvesini kurbanlık etmeyeceğini ifade etti. Bu durumun ilk defa yaşanan bir olaymış gibi gündeme getirilmesinin üreticileri de rahatsız ettiğine vurgu yapan Beyazıt, yeteri kadar kurbanlık hayvan bulunması nedeniyle fiyatlarda ciddi bir artış olmadığını belirtti. Beyazıt, üreticiler olarak her zaman tüketicinin yanında yer aldıklarını ifade etti.

- "Kurbanlık temini konusunda herhangi bir sıkıntımız yok"

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ise kurbanlıkların karkas kilogram fiyatını tosunlarda 20, dişi koyunlarda 16 ve erkek koyunlarda 18 lira olarak açıkladıklarını anımsattı.

Kurbanlık hayvan temini konusunda çeşitli spekülasyonların ortaya çıktığını ve vatandaşların bunlara itibar etmemesi gerektiğini belirten Hastaoğlu, Sivas'ta 12 bine yakın küçükbaş, 12 bin civarında da büyükbaş kurbanlık hayvan bulunduğunu aktararak, "Dolayısıyla bu Sivas'ın kapasitesinin üzerinde. Kurbanlık temini konusunda herhangi bir sıkıntımız yoktur." dedi.

- Dişi düve kesimi yasak

Sivas'ın canlı hayvan varlığı bakımından Türkiye üçüncüsü olduğunu ifade eden Hastaoğlu, dişi düvelerin kurban edilmemesi konusundaki eleştiriler hakkında da şunları kaydetti:

"Canlı hayvan varlığı bakımından Türkiye üçüncüsü olan Sivas'tan başta büyükşehirler olmak üzere bir çok kente kurbanlık hayvan sevkiyatı yapılıyor. Dolayısıyla kurbanlık hayvan temini konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Kurban fiyatlarında da bir artış söz konusu değil. Geçen yıla göre hiçbir artış yapmadık, burada besicilerimiz sağ olsunlar özverili davrandılar ve karlarından fedakarlık yaptılar. Dişi düve kesiminin yasak olduğunu eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız açıklamıştı. Dişi hayvan kesimi zaten normalde de yasak. Dişi hayvan kesimine sektör olarak bizde karşıyız ama damızlık vasfını yitirmiş hayvanlar zaten kesilebiliyor onda bir sıkıntı yok.

Canlı hayvan varlığı bakımından Türkiye üçüncüsü olan Sivas'tan başta büyükşehirler olmak üzere bir çok kente kurbanlık hayvan sevkiyatı yapılıyor. Dolayısıyla kurbanlık hayvan temini konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Kurban fiyatlarında da bir artış söz konusu değil. Geçen yıla göre hiçbir artış yapmadık, burada besicilerimiz sağ olsunlar özverili davrandılar ve karlarından fedakarlık yaptılar. Özellikle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız bizlere destek oluyor. Sivas'taki kurban fiyatları geçen senenin aynısıdır ve hiçbir artış yok. Kimsenin endişeye kapılmasına da gerek yoktur. Piyasa çok güzel hatta geçen yıla göre kırmızı ete yapılan yüzde 15-20'lik zamma rağmen kurbanlık hayvanlara zam yapmama kararı aldık."







