Kurbanlıklara kötü muamele cezasız kalmayacak

ANKARA (AA) - Kurbanlıklara kasıtlı kötü davranan, acımasız ve zalimce işlem yapan, fiziksel ve psikolojik acı çektirenlere 546 lira idari para cezası uygulanacak.

Kurban Bayramı sürecinde hayvan nakilleri sırasında nakliyecilerin ve üreticilerin, hayvana ızdırap çektirmemek ve oluşabilecek sağlık risklerinin ortaya çıkmasını engellemek için bir takım tedbirler alması gerekiyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yapılan düzenlemelere göre, kurbanlık olarak hayvanlarını başka illere sevk eden kişiler, gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerinden veteriner sevk raporu alacak. Hayvan nakillerini gerçekleştirenler kurbanlıkların yaralanmasını önlemek, strese maruz kalmalarını engellemek gibi bir dizi tedbiri alacak. Nakillerde özellikle zemin yüzeyinin kaygan olmamasına ve hayvanların kaçmasını önlemek için yan koruma tertibatı sağlanmasına özen gösterilecek.

Araçlarda dezenfekte edilebilir özellikte çok dik olmayan rampalar bulunacak. Bindirme ve indirme sırasında uygun aydınlatma sağlanacak.

Kötü muameleye ceza

Öte yandan hayvanlara kötü muamelede bulunanlar hakkında da idari para cezası uygulanacak. Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranan, acımasız ve zalimce işlem yapan, döven, aç ve susuz bırakan, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakan, bakımlarını ihmal eden, fiziksel ve psikolojik acı çektirenlere 546 lira para cezası verilecek.

Ayrıca hayvanların mekanik araçlarla askıda tutulması gibi kötü muamelenin yanı sıra kafalarından, gözlerinden, kulaklarından, boynuzlarından, kuyruklarından, yünlerinden, derilerinden tutularak kaldırılması ya da sürüklenmesi, gereksiz yere acı verecek biçimde davranılması, sivri uçları olan değnek ya da diğer aletlerin kullanılması, sevk ve idarelerinde bilerek hareketlerinin kısıtlanması tespit edildiğinde ceza uygulanacak.

Onaylı yerler dışında kesim yapanlara 5 bin lira ceza

Pazar ve toplama merkezlerinde gerektiğinde hayvanların iple bağlanması için donanım bulundurulacak. Hayvanların suya erişimine imkan sağlanacak.

Hayvanların boynuzlarından bağlama yapılmayacak. Bağlanmaları için kullanılan halat, ip ya da diğer benzeri ürünler normal nakliye koşulları sırasında kopmayacak kadar sağlam, gerektiğinde hayvanların yatmalarına, yeme ve içmelerine imkan verecek biçimde, boğulma ya da yaralanma tehlikesini ortadan kaldıracak biçimde ve çabuk serbest bırakılmalarını sağlayacak materyalde seçilecek.

Bakanlıkça belirlenen barınma yerlerine ilişkin esaslara aykırı hareket edenlere hayvan başına 100 lira idari para cezası verilecek.

Nakillerle ilgili esaslara aykırı hareket edenlere bin lira, kesim öncesi ve kesim sırasındaki esaslara aykırı hareket edenlere 2 bin lira, Bakanlıktan onaylı kesim yerleri dışında kesim yapanlara 5 bin lira idari para cezası kesilecek.