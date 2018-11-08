“Küresel büyüme yavaşlayacak”

LONDRA (AA) – Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, küresel büyümenin önümüzdeki dönemde küresel likidite daralması ve artan ticaret gerilimleri ile yavaşlamasının beklendiğini bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, küresel ekonomik büyümenin 2019 ve 2020 yıllarında daha önce tahmin edilen seviyeden düşük olarak yüzde 2,9 seviyesinin altında gerçekleşmesinin beklendiği bildirildi.

2017 ve 2018 yıllarında 2019-2020 yıllarına ilişkin küresel ekonomik büyümenin yüzde 3,3 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu.

Açıklamada, küresel ticaretteki yavaşlamanın ve artan ticaret gerilimlerinin önümüzdeki dönemde sadece ABD ve Çin’i değil, Japonya, Güney Kore ve Almanya gibi diğer açık ekonomileri de olumsuz yönde etkilemesinin beklendiği bildirildi.

ABD ve Çin arasındaki ticari ve jeopolitik gerilimlerin bir süre daha devam etmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, bunun küresel ticaret akışının ve tedarik zincirinin yeniden şekillenmesine yol açabileceği kaydedildi.

Moody’s açıklamasında değerlendirmelerine yer verilen Moody’s Başkan Yardımcısı Madhavi Bokil, “2019 yılında gelişmiş ekonomilerde büyüme yavaşlayacak fakat sağlamlığını koruyacak. Öte yandan G20 içerisindeki gelişmekte olan ekonomiler zayıflığını sürdürecek. ABD’de mali teşvikin azalması, parasal programın geri çekilmesi ve daha sıkı ticaret önlemleri büyümeyi azaltacak. Avro Bölgesi’nin büyümesi de döngüsel olarak ılımlı bir hal alacak.” dedi.