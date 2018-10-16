Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Reşat türk GE GE Sağlık ile Bahat Sağlık Grubu önemli bir teknoloji işbirliğine imza attı
Sosyal robot konuşacak
Sosyal robat konuşacak
Zor dönem geride kaldı
Zor dönem geride kaldı
Sanayi üretimi arttı
Sanayi üretimi arttı
En lezzetlisi şimdi
En lezzetlisi şimdi
Göreve başladı
ÇAYKUR'a yeni müdür

Küresel doğrudan yabancı yatırımlar ilk yarıda yüzde 41 azaldı

- UNCTAD tarafından hazırlanan "Yatırım Eğilimleri Monitörü" raporunda, küresel doğrudan yabancı yatırımların yılın ilk yarısında yüzde 41 azalarak 470 milyar dolara gerilediği belirtildi

Küresel doğrudan yabancı yatırımlar ilk yarıda yüzde 41 azaldı
banner17

LONDRA (AA) - Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), bu yılın ilk yarısında küresel doğrudan yabancı yatırımların 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 41 azaldığını duyurdu.

UNCTAD tarafından hazırlanan "Yatırım Eğilimleri Monitörü" raporunda, yılın ilk yarısında 2017'nin aynı dönemine kıyasla küresel doğrudan yabancı yatırımların yüzde 41 azalarak 470 milyar dolara gerilediği, küresel sıfırdan yatırımların da yüzde 42 artarak 454 milyar dolara yükseldiği kaydedildi.

Raporda, küresel doğrudan yabancı yatırımlarda bu yılın ilk yarısında görülen sert düşüşün, ağırlıklı olarak gelişmiş ekonomilerdeki doğrudan yabancı yatırım seviyesinin gerilemesinden kaynaklandığı belirtildi.

Raporda, yılın ilk yarısında 2017'nin aynı dönemine göre gelişen ekonomilerdeki doğrudan yabancı yatırımların yüzde 69 azalarak 135 milyar dolara, gelişen piyasa ekonomilerinde ise yüzde 4 azalarak toplam 310 milyar dolar seviyesine gerilediği bildirildi.

Gelişen ekonomiler içerisinde Asya’da doğrudan yabancı yatırımların yüzde 4, Latin Amerika’da ise yüzde 6 azaldığı belirtilen raporda, küresel doğrudan yabancı yatırımcıların bu yılın ilk yarısında sert bir şekilde gerilemesine gerekçe olarak "uluslararası ticaret politikalarının geleceğine ilişkin belirsizliklerin bu dönemde artış kaydetmesi" gösterildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FDIIngiltereLondraUNCTADYatırım
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1