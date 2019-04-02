Küresel ekonomik büyüme risklere karşı hassas

LONDRA (AA) – Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, küresel büyümenin artan belirsizliklerin yarattığı risklere karşı hassas olduğunu belirtti.

IMF Başkanı Lagarde, Washington'da ABD Ticaret Odaları Birliği toplantısında yaptığı konuşmada, "Bu yılın geri kalanında beklenen küresel ekonomik büyümedeki toparlanmanın istikrarsız olmasını bekliyoruz. Büyüme, Brexit gibi ülke bazlı belirsizlikler dahil, bazı sektör ve ülkelerdeki yüksek borç oranı, ticaret politikalarındaki gerilimler ve finansal piyasalardaki tedirginlik hissi gibi daha geniş çaplı belirsizliklerin yarattığı risklere karşı hassas." ifadelerini kullandı.

Lagarde, IMF araştırmalarına göre, ABD ve Çin arasındaki tüm ürün ticaretine yüzde 25 gümrük tarifesi uygulanırsa, ABD'nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının (GSYH) yüzde 0,6 Çin'in GSYH'nın ise 1,5 gerileyebileceğini gösterdiğini söyledi.

Lagarde, IMF'nin 2019 ve 2020 yılları için en son küresel büyüme tahmininin yaklaşık yüzde 3,5 seviyesinde olduğunu belirterek, büyümenin son dönemde ivme kaybettiğini, güncellenmiş küresel büyüme tahminlerinin gelecek hafta açıklanacağını dile getirdi.

IMF Başkanı Lagarde, "Analizimiz, şirketlerin karlarını düşük vergi alınan lokasyonlara taşımasından dolayı Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkesi olmayan ülkelerin yılda 200 milyar dolar seviyesinde zarara uğradığını gösteriyor. Bu gelir kaybı düşük gelire sahip ülkelerin büyümelerini ve istihdamlarını artırmalarını daha da zorlaştırıyor." değerlendirmesinde bulundu.



