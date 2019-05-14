Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Müslüm 875 Yapı Bursa Yapı Kredi Portföy
Sanayiciden tam destek
Sanayiciden tam destek
HGS'de iş birliği
HGS'de iş birliği
Çiftçiye destek
Çiftçiye müthiş destek
G20 tarımı konuşuyor
G20 tarımı konuşuyor
Pakdemirli Japonya'da
Pakdemirli Japonya'da

Küresel enerji yatırımları yükselişte

Dünyada enerji yatırımları geçen yıl bir önceki yıla göre 1 milyar dolar artarak 1 trilyon 847 milyar dolara ulaştı

Küresel enerji yatırımları yükselişte
banner17

Küresel enerji yatırımları üç yıllık düşüşün ardından geçen yıl bir önceki yıla göre 1 milyar dolar artışla 1 trilyon 847 milyar dolara yükseldi.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) "Dünya Enerji Yatırımları 2019" raporuna göre, petrol ve doğal gaz sektöründe yapılan yatırım geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 1,11 artarak 726 milyar dolara ulaştı. Petrol ve doğal gaz çıkarılması için 477 milyar dolar yatırım yapılırken, bu iki kaynağın işlenmesi ve alt yapısı için 249 milyar dolar harcandı. Dünyada kömür yatırımı ise geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2,56 artarak 80 milyar dolara yükseldi.

Geçen yıl elektrik üretimi için yapılan harcama yüzde 1,8 düşerek 478 milyar dolara geriledi. Elektrik üretimi için gerçekleştirilen kaynak aktarımının 304 milyar dolarlık kısmı yenilenebilir enerjiye yapıldı. Elektrik üretimi için yapılan yatırımın 127 milyar dolarlık kısmı fosil yakıtlı kaynaklardan elektrik üretimi, 47 milyar doları ise nükleer enerjiden elektrik üretimi için kullanıldı.

Böylece, dünyada enerji projelerine yapılan toplam kaynak aktarımı geçen yıl bir önceki yıla göre 1 milyar dolar artışla 1 trilyon 847 milyar dolara ulaştı. Geçen yıl petrol, doğal gaz ve kömür arzı üzerindeki artan harcamalar, fosil yakıt bazlı elektrik üretimi ve yenilenebilir enerji harcamalarındaki düşüş ile dengelendi.

Elektrik ağı ve depolama alanındaki yatırımlar geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 0,33 düşerek 297 milyar dolar oldu. Aynı dönemde enerji verimliliği için yapılan harcama ise yüzde 0,41 artarak 240 milyar dolara çıktı. Yenilenebilir enerji kaynaklarının ısınma ve ulaşımda kullanılmasını artırmak için ise 25 milyar dolar harcandı.


 

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Dünya Enerji Yatırımları 2019IEAUluslararası Enerji Ajansı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5