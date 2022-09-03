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Küresel gıda fiyatları 5 aydır düşüşte

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1.9 gerilediğini bildirdi. Böylece fiyatlar 5 ay üst üste gerilemiş oldu

Küresel gıda fiyatları 5 aydır düşüşte

FAO, gıda emtia sepetinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimlerin izlendiği ağustos ayı Gıda Fiyat Endeksi verilerini açıkladı.

Verilere göre, Gıda Fiyat Endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,9 düşüşle 138 puana indi.

Böylece, Gıda Fiyatları Endeksi son 5 ay boyunca düşmüş oldu.

Endeks, Ağustos 2021'e göre ise yüzde 7,9 yükseldi.

Ağustostaki düşüşte, tahıllar, bitkisel yağlar, süt ürünleri, et ve şekerin uluslararası fiyatlarındaki gerileme etkili oldu.

Tahıl Fiyat Endeksi geçen ay temmuza göre yüzde 1,4 düşüş gösterdi. Bu dönemde uluslararası piyasalarda buğday fiyatları yüzde 5,1 azaldı. Buğday fiyatlarındaki düşüş Kuzey Amerika ve Rusya'daki üretim beklentilerinin artmasından ve Ukrayna limanlarından ihracatın yeniden başlamasından kaynaklandı. Tahıl Fiyat Endeksi ağustosta geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise yüzde 11,4 yükseldi.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi ağustosta aylık yüzde 3,3 gerileyerek 163,3 puan oldu. Bu dönemde özellikle palmiye, ayçiçeği ve kanola yağlarının fiyatları azaldı.

Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, temmuza göre yüzde 2 azalarak 143,5 puana indi. Endeks geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise yüzde 23,5 arttı.

Et Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 1,5 gerileyerek 122,7 puana inerken geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 arttı.

Şeker Fiyat Endeksi de aylık bazda yüzde 2,1 gerileyerek 110,4 puan oldu.

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