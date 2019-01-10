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Küresel gıda fiyatları geçen yıl yüzde 3,5 düştü

- FAO Gıda Fiyat Endeksi, Aralık 2018'de aylık bazda değişim göstermedi, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 3,5 geriledi

Küresel gıda fiyatları geçen yıl yüzde 3,5 düştü
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ANKARA (AA) - Küresel gıda fiyatları Aralık 2018'de aylık bazda değişim göstermezken, geçen yıl, 2017'ye göre yüzde 3,5 düştü.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünden (FAO) yapılan açıklamaya göre, uluslararası pazarlarda tahıl, bitkisel yağ, süt ürünleri, et ve şekerden oluşan beş ana gıda maddesinin fiyatlarının ve ticaretinin takibiyle ölçülen Gıda Fiyat Endeksi, Aralık 2018'de bir önceki aya göre değişim göstermedi ve 161,7 puan oldu.

Endeks, 2018 genelinde bir önceki yıla göre yüzde 3,5 azalarak 168,4 puan seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde elde edilen puan, 2011'de ulaşılan en yüksek seviyenin yüzde 27 altında kaldı.

Geçen yıl genelinde hububat fiyatları bir önceki seneye göre artış gösterirken, en fazla düşüş şeker fiyatlarında meydana geldi.

Hububat Fiyat Endeksi, Aralık 2018'de bir önceki aya göre yüzde 1,8, yıllık bazda yüzde 9,6 yükseldi. Pirinç fiyatları üst üste 6 aydır azalırken, buğday ve mısır fiyatları güney yarım kürede etkili hava şartlarından dolayı aralık ayında artış gösterdi. FAO'nun son tahminlerine göre, buğday ve mısır fiyatlarının bu yıl düşmesi, pirinç fiyatlarında ise rekor bir artış bekleniyor.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, aralıkta yüzde 0,4 artarken, yıllık bazda yüzde 15 düşüş kaydetti.

Et Fiyat Endeksi aynı ayda 0,8'lik bir artış göstermesine karşın, yıllık bazda yüzde 2,2 azaldı.

Süt Fiyat Endeksi ise aylık 3,3, yıllık ise yüzde 4,6 düşüş kaydetti. Şeker Fiyat Endeksi de aralıkta yüzde 1,9, geçen yıl genelinde yüzde 22 geriledi.

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2018Aralık 2018Birleşmiş Milletler Gıda Ve Tarım ÖrgütüFAOKüresel Gıda Fiyatları
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