Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda mersin EWE Bilsan LOCARD
Dolandırıcıya BTK freni
Dolandırıcıya BTK freni
Allianz'a atama
Allianz'a atama
Turizmde tanıtım atağı
Turizmde tanıtım atağı
Karadağ'a ilgi artıyor
Karadağ'a ilgi artıyor
82 yıllık “yolculuk“
82 yıllık “yolculuk“

Küresel gıda fiyatları martta istikrarlı seyretti

FAO Gıda Fiyat Endeksi martta aylık bazda değişim göstermedi, yıllık bazda yüzde 3,6 düştü

Küresel gıda fiyatları martta istikrarlı seyretti
banner17

Küresel gıda fiyatları martta aylık bazda değişim göstermedi, yıllık bazda yüzde 3,6 geriledi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünden (FAO) yapılan açıklamaya göre, uluslararası pazarlarda tahıl, bitkisel yağ, süt ürünleri, et ve şekerden oluşan 5 ana gıda maddesinin fiyatlarının ve ticaretinin takibiyle ölçülen Gıda Fiyat Endeksi, martta bir önceki aya göre değişim göstermedi ve 167 puan olarak gerçekleşti. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 düştü.

Küresel gıda fiyatları, süt ürünlerindeki fiyat artışı ile tahıl, bitkisel yağ ve şeker fiyatlarındaki düşüşle dengelendi.

Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 6,2 artış gösterdi. Söz konusu artışta tereyağı, peynir ve süt tozuna yönelik artan ithalat talebi etkili oldu.

Et Fiyat Endeksi de bu dönemde aylık bazda yüzde 0,4 yükselirken, Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi yüzde 4,4 düşüş kaydetti.

Buğday, pirinç ve mısır gibi iri taneli ürünleri içeren Tahıl Fiyat Endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 2,2 geriledi. Tahıl fiyatlarındaki azalışta buğday ve mısır fiyatlarındaki düşüş etkili oldu.

Şeker Fiyat Endeksi de önemli üretici ülkelerdeki hasadın tahmin edilenden fazla olması nedeniyle bu dönemde yüzde 2,1 azaldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler Gıda Ve Tarım ÖrgütüBitkisel Yağ Fiyat EndeksiEt Fiyat EndeksiFAOGıda Fiyat EndeksiSüt Ürünleri Fiyat EndeksiŞeker Fiyat EndeksiTahıl Fiyat Endeksi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5