Küresel gıda fiyatları nisanda istikrarlı seyretti

ANKARA (AA) - Küresel gıda fiyatları nisanda genel olarak istikrarlı seyretti, yıllık bazda ise yüzde 2,7 arttı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nden (FAO) yapılan açıklamaya göre, uluslararası pazarlarda tahıl, bitkisel yağ, süt ürünleri, et ve şekerden oluşan beş ana gıda maddesinin fiyatlarının ve ticaretinin takibiyle ölçülen Gıda Fiyat Endeksi, nisanda genel olarak istikrarlı seyrederek 173,5 puan seviyesinde gerçekleşti. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artış gösterdi.

Tahıl ve süt ürünleri fiyatları son dönemdeki yükseliş eğilimini sürdürdü, şekerdeki düşüş devam etti.

Buğday, pirinç ve mısır gibi iri taneli ürünleri içeren Tahıl Fiyat Endeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,7, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 15,4 arttı.

Bitkisel Yağ Fiyatı Endeksi, mart ayına göre yüzde 1,4 azalırken, Et Fiyat Endeksi de yüzde 0,9 düştü.

Süt Ürünleri Fiyat Endeksi nisanda bir önceki aya göre yüzde 3,4 arttı. Yükselişte, süt ürünlerine yönelik güçlü talep ve Yeni Zelanda'daki ihracat stoklarına ilişkin endişeler etkili oldu.

Şeker Fiyatları Endeksi ise nisanda aylık bazda yüzde 4,8, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 24 düşüş gösterdi.

Öte yandan FAO'nun son tahminlerinde, 2018'de küresel tahıl üretiminin geçen yıl rekor seviyedeki hasadın yaklaşık yüzde 1,6 altında gerçekleşerek 2 bin 607 milyon tona düşeceği öngörüldü.