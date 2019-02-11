"Küresel İş Koalisyonu Başkanlar Toplantısı" Yeni Delhi'de düzenleniyor

İSTANBUL (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) kurucu üyesi olduğu Küresel İş Koalisyonu'nun (Global Business Coalition-GBC) yılda bir kez düzenlediği "Küresel İş Koalisyonu Başkanlar Toplantısı" bu sene Yeni Delhi'de gerçekleştiriliyor.

TÜSİAD'tan yapılan açıklamaya göre, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi'de bugün başlayan "Küresel İş Koalisyonu Başkanlar Toplantısı" yarın da devam edecek.

G20’nin yanı sıra önde gelen ülkelerin bağımsız iş dünyası kuruluşlarının başkan ve üst düzey yöneticileri, 2019’daki küresel yol haritasını tartışmak üzere Hindistan İş Dünyası Konfederasyonu (Confederation of Indian Industries) ev sahipliğinde bir araya geliyor.

Türkiye’nin TÜSİAD tarafından kurucu üye olarak temsil edildiği GBC, 2012’deki kuruluşundan bu yana hem B20 hem de B7 süreçlerinde aktif olarak yer aldı. G20 liderlerinin yanı sıra küresel seviyede en üst seviyedeki karar alıcılara görüşlerini ileterek, küresel yönetişim mimarisinin aktif oyuncularından birisi haline geldi.

Zaman içerisinde üyelik yapısını G20 ülkelerinin ötesine genişletme yönünde stratejik bir karar alarak G20 dışı önemli ekonomik aktörleri bünyesine kattı. 16 ülkeden bağımsız iş dünyası kuruluşunu bir araya getiren GBC, her ölçekten yaklaşık 21 milyon şirketi temsil ediyor.

TÜSİAD’ı, Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Bahadır Kaleağası, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Hale Hatipoğlu ve Küresel Ekonomik İlişkiler Direktörü Tamer Şen’in temsil ettiği toplantıların ilk gününde Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin yanı sıra Businesseurope, Kore, Avustralya, ABD, Brezilya gibi uluslararası iş dünyasının önde gelen temsilcileriyle bir araya gelindi.

Bu çerçevede, Sanayi 4.0, AR-GE, dijital dönüşümün beraberinde getirdiği beceri kazandırma zorlukları, bu alanlarda ülkelerin deneyimleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Kaleağası, TÜSİAD’ın STEM+A projesi ve Sanayide Dijital Dönüşüm Programı (SD2) çerçevesinde yürüttüğü çalışmalar hakkında katılımcılar ile deneyimlerini paylaştı.





- "Bu dönüşüm insanlarda güven yaratmalı"





Kaleağası’nın konuşmacı olarak katıldığı üst düzey dijitalleşme diyaloğu oturumunda ise hükümetler ile iş dünyası arası iş birlikleri, veri güvenliği, siber güvenlik ve dijital ekonomiye katılım gibi konular ele alındı.

Kaleağası konuşmasında, şunları kaydetti:

"Dijital dönüşümde çok önemli bir aşamaya geldik: 5G, 3 boyutlu yazıcı, genetik bilimi, quantum bilgisayarı gibi aşamalar ekonomik ortamı kökten değiştirecek. Uluslararası ticaretten şirket yönetimine, tüketici haklarından eğitim sistemine gerçek bir devrim başladı. Bu dönüşüm insanlarda güven yaratmalı. Olumlu etkileri olumsuzluklarına baskın çıkmalı. İklim değişikliğinden sağlığa her alanda toplumsal sorunlara çözüm üretmeli. Bu nedenlerle uluslararası kurallar, mevzuat uyumu ve standartlar elzem. Söz konusu olan sadece teknolojik bir devrim değil. Doğal olarak toplumsal dönüşüm, dolayısı ile demokrasinin de köklü bir evrimi söz konusu."

Bu arada, toplantının ikinci gününde ise Küresel İş Koalisyonu üyeleri ticaret, yatırım, kaynak verimliliği, dijitalleşme, girişimcilik ve geleceğin işleri gibi konularda görüş alışverişinde bulunacak. Toplantı, kuruluşların üst düzey temsilcilerinin Hindistan’ın önde gelen basın yayın kuruluşlarının editörleriyle bir araya gelmesiyle sona erecek.