Küresel ısınmaya baş koymuş EGD’ye teşekkür ediyorum

Küresel Isınma Kurultayı'nın son oturumu forum şeklinde yapıldı. "Yenilebilir Enerji ve Elektriğin Depolanmasına Genel Bakış" başlıklı forumda çok önemli mesajlar verildi. EGD Başkanı Celal Toprak'ın yönetiminde gerçekleştirilen forumun katılımcıları ise Marmara Üniversitesi Enerji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar, Taşınabilir Pil Üreticileri İthalatçıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Turhan, Enerji ve Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi (EÇAM) Müdürü ve Altınbaş Üniversitesi Ekonomi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Sevil Acar, Gaia Yönetici Ortağı Gediz Kaya oldu.

Kurultay'ın kapanış konuşmasını İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Murat Akyüz gerçekleştirdi. Akyüz, "Bugün, küresel ısınma ve geleceğimiz çok değerli isimler ve önemli başlıklarla tartışıldı. Daha önceki konuşmalarımda da ifade ettiğim gibi böyle bir konunun özellikle ekonomi gazetecileri tarafından ele alınması beni ayrıca mutlu ediyor. Biz de İKMİB olarak, bu tür çalışmalara destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu konuda söylenecek çok şey, gidilecek çok yol var. Zaman harekete geçme zamanı. Çünkü dünyayla birlikte ekonomi de eriyecek, geleceğimiz eriyecek." ifadelerini kullandı.

Akyüz, dünyayı daha yaşanabilir hale getirmek ve geleceğe sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu belirterek, "Öncelikle küresel ısınmaya dikkati çekmeyi ve toplumda farkındalığı artırmayı amaçlayan çalışmalarıyla bu işe baş koymuş olan EGD’ye, konuşmalarıyla değer katan konuşmacılarımıza ve destek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

9. Küresel Isınma Kurultayı konuşmaların ardından İKMİB Başkanı Murat Akyüz'ün yıl genelinde yaptıkları çevre haberleriyle dikkati çeken gazetecilere ve katılımcılara ''Teşekkür Sertifikası’’ takdim etmesiyle sona erdi.​









