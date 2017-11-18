Küresel ısınmaya karşı adımlar atmalıyız

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından 9. Küresel Isınma Kurultayı gerçekleştirildi. Pil Teknolojileri Zirvesi kapsamında EGD tarafından düzenlenen 9. Küresel Isınma Kurultayı'nda bu yıl “Enerjini Depola, Geleceğini Kurtar'' teması işlendi.

Kurultayın açılış konuşmalarını EGD Yönetim Kurulu Başkanı Celal Toprak, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı İsmail Gülle yaptı.

Gülle, Türkiye’nin, küresel ısınmada en çok etkilenecek ülkeler arasında 41. sırada yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Enerji yoksa, gerisini anlatmaya gerek yok. Küresel ısınma denildiğinde, aslında hepimiz bir şeyleri biliyoruz, ama çok şeyi de aslında bilmiyoruz. Kutuplardaki buzullardan haberdarız, birçok canlı türünün neslinin tükendiğini gözlemliyoruz, çölleşme artarak sürüyor. Küresel iklim değişikliğinin ekonomiye etkisinin 2 trilyon dolara mal olduğu belirtiliyor. Ülke olarak küresel ısınmayı önleme konusunda gerekli adımları atmalıyız. Gereken adımlar atılmazsa, gelecek 100 yıl içinde, Türkiye’nin iklimi, Afrika iklimine sahip olabilir. Ülke olarak hedeflerimiz büyük. Geleceğe yön vereceksek, enerjimize sahip çıkarak, onu verimli kullanmalıyız.”

Küresel ısınma kaynaklı bütün etkilerin 2030 yılına kadar dünya ekonomisine 2 trilyon dolara mal olacağının öngörüldüğünü ifade eden Gülle, “Tekstil sektöründe de üreticiler artık ince kumaşlardan ürün yapıyor. İnce kumaşlar daha uzun süreli kullanılıyor. Üreticilerimiz de taleplere göre ürünlerinde kumaşlarını inceltiyor. Kalın kumaşa ihtiyaç gün geçtikçe azalıyor. Çünkü yaşadığımız küresel ısınma da bunu gerektiriyor." değerlendirmesinde bulundu.













