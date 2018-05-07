Küresel LNG ithalatında lider değişmedi

ANKARA (AA) - MURAT TEMİZER - Küresel piyasada geçen yıl en fazla sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithal eden ülke, 83,5 milyon tonla Japonya oldu.



AA muhabirinin, Dünya Gaz Birliği'nin "Dünya LNG Raporu'ndan" yaptığı derlemeye göre, küresel LNG ticareti geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 9,9 artarak 289,8 milyon tona ulaştı. Bu rakam, 2010'dan bu yana küresel LNG piyasasında ulaşılan en yüksek miktar olarak kayıtlara geçti.



Küresel piyasada geçen yıl en çok LNG talebi ise Asya ülkelerinden geldi. LNG ithalatında 83,5 milyon tonla (yüzde 28,8) Japonya ilk sırada yer aldı. Japonya'yı, 39 milyon tonla Çin ve yaklaşık 38 milyon ton ile Güney Kore izledi.

Japonya 2016'da da en çok LNG ithal eden ülke olmuştu.

Türkiye ise 7,33 milyon tonla en fazla LNG ithal eden ülkeler listesinde sekizinci sırada yer aldı.

- Yeni ithalatçı Malta



Geçen yıl en fazla LNG ihraç eden ülke 77,5 milyon tonla Katar oldu. Katar'ı, 55,5 milyon tonla Avustralya ve 26,9 milyon tonla Malezya takip etti. Türkiye'nin en fazla LNG temin ettiği ülkelerden Nijerya dördüncü, Cezayir ise altıncı sırada yer aldı.

Geçen yıl LNG üreten 19 ülkeye yeni katılım olmazken, LNG ithal eden ülkelerin sayısı ise Malta'nın katılımıyla 40'a yükseldi. Malta, 2017'de küresel piyasadan 230 bin ton LNG tedarik etti.

Raporda geçen yıl sonu itibarıyla inşa edilen alım terminali sayısının 24 olduğu ve bunlardan 5'inin Çin'de bulunduğu belirtildi.

Türkiye'de ikinci yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesinin (FSRU) geçen yıl sonunda devreye alındığı kaydedilen raporda, FSRU'nun 263 bin metreküplük LNG depolama kapasitesiyle dünyanın en büyük depolama kapasitesine sahip tesisi olduğu ve Türkiye'nin üçüncü FSRU tesisinin de Saros Körfezi'nde yapımının planlandığı ifade edildi.