Küresel LNG talebi 354 milyon tona ulaşacak

ANKARA (AA) - Küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) talebinin bu yıl geçen yıl göre 35 milyon ton artarak 354 milyon tona ulaşacağı öngörülüyor.

Shell tarafından yayımlanan "2019 Küresel LNG Görünümü Raporu"na göre, küresel LNG talebi geçen yıl 319 milyon tona ulaştı.

Söz konusu rapora göre, küresel LNG talebindeki artışta Asya'daki tüketim etkili oldu.

Geçen yıl, küresel LNG talebindeki artışta en büyük pay, 16 milyon tonla Çin'den kaynaklandı. Çin hükümetinin hava kalitesini artırmak amacıyla birçok şehirde doğal gaz kullanımını başlatması, ülkedeki talep artışının ana etkeni oldu.

Küresel LNG talebinin yıl sonunda 354 milyon tona ulaşması, 2020 itibarıyla ise 384 milyon tona yükselmesi öngörülüyor.