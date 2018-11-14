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Küresel petrol arzı ekimde arttı

- Küresel petrol arzı ekimde bir önceki aya göre 20 bin artarak günlük 100 milyon 720 bin varil oldu

Küresel petrol arzı ekimde arttı
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ANKARA (AA) - Küresel petrol arzı ekim ayında bir önceki aya göre 20 bin varil artışla günlük 100 milyon 720 bin varile yükseldi.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) aylık petrol piyasası raporuna göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi günlük 200 bin varil artarak 32 milyon 990 bin varile ulaştı.

Ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 6 milyon 980 bin varil oldu. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi günlük 39 milyon 970 bin varile çıktı.

Ekimde OPEC içinde günlük bazda en fazla üretim artışı Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaşandı. Ülkede günlük petrol üretimi 160 bin varil artışla 3 milyon 210 bin varili buldu.

BAE'den sonra en fazla günlük üretim artışı Suudi Arabistan'da oldu. Ülkede günlük petrol üretimi 130 bin varil artarak 10 milyon 650 bin varile yükseldi.

Rapora göre, geçen ay OPEC içinde en fazla üretim düşüşü ise İran'da yaşandı. İran'ın günlük petrol üretimi 100 bin varil azalarak 3 milyon 340 bin varile geriledi.

Ekimde OPEC dışı ülkelerin petrol üretimi ise toplam 60 milyon 750 bin varil oldu. Böylece, küresel petrol arzı ekimde bir önceki aya göre 20 bin artarak 100 milyon 720 bin varile ulaştı.

Rapora göre, bu yıl OPEC dışı ülkelerin petrol arzı geçen yıla göre günlük ortalama 2 milyon 400 bin varil artarak 60 milyon 300 bin varile, 2019'da ise günlük 1 milyon 900 bin varil artarak 62 milyon 300 bin varile yükselecek.

- Talep 100 milyon 600 bin varili bulacak

Bu yıl küresel petrol talebinin günlük ortalama 99 milyon 200 bin varili bulacağı ifade edilen raporda, 2019'da ise talebin 100 milyon 600 bin varile yükseleceği öngörülüyor.

Bu yıl petrol talebinde 34 milyon 800 bin varille Asya Pasifik bölgesi başı çekerken onu 31 milyon 900 bin varille Amerika kıtası ve 15 milyon varille Avrupa kıtası izleyecek.

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EkimIEAOpecPETROLUluslararası Enerji Ajansı
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