Küresel petrol arzı kasımda azaldı

ANKARA (AA) - Küresel petrol arzı kasımda bir önceki aya göre 360 bin varil azalışla günlük yaklaşık 101 milyon 100 bin varile geriledi.

Uluslararası Enerji Ajansının aylık petrol piyasası raporuna göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi günlük 100 bin varil artarak 33 milyon 30 bin varile ulaştı.

Ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 6 milyon 980 bin varil oldu. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi günlük 40 milyon 10 bin varile çıktı.

Kasımda OPEC içinde günlük bazda en fazla üretim artışı Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaşandı. Petrol üretimi Suudi Arabistan'da 410 bin varil artışla 11 milyon 600 bin varili buldu.

BAE'de günlük petrol üretimi de 110 bin varil artışla günlük 3 milyon 330 bin varil düzeyinde gerçekleşti.

Rapora göre, geçen ay OPEC içinde en fazla üretim düşüşü ise İran'da yaşandı. İran'ın günlük petrol üretimi 310 bin varil azalarak 3 milyon 10 bin varile geriledi.

Kasımda OPEC dışı ülkelerin petrol üretimi ise toplam 61 milyon 100 bin varil oldu. Böylece, küresel petrol arzı kasımda bir önceki aya göre 360 bin azalışla yaklaşık 101 milyon 100 bin varil oldu.

Rapora göre, bu yıl OPEC dışı ülkelerin petrol arzı geçen yıla göre günlük ortalama 2 milyon 400 bin varil artarak 60 milyon 400 bin varile, 2019'da ise günlük 1 milyon 500 bin varil artarak 61 milyon 900 bin varile yükselecek.

- 2019'da talep 100 milyon varili geçecek



Bu yıl küresel petrol talebinin günlük ortalama 99 milyon 200 bin varili bulacağı ifade edilen raporda, 2019'da ise talebin 100 milyon 600 bin varile yükseleceği öngörülüyor.



Bu yıl petrol talebinde 35 milyon 600 bin varille Asya Pasifik bölgesi başı çekerken, onu 32 milyon 100 bin varille Amerika kıtası ve 15 milyon 200 bin varille Avrupa kıtası izleyecek.