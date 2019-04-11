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Küresel petrol arzı martta azaldı

- Küresel petrol arzı martta bir önceki aya göre günlük 340 bin varil azalışla 99 milyon 200 bin varil oldu

Küresel petrol arzı martta azaldı
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ANKARA (AA) - Küresel petrol arzı martta bir önceki aya göre günlük 340 bin varil azalışla yaklaşık 99 milyon 200 bin varile geriledi.

Uluslararası Enerji Ajansının aylık petrol piyasası raporuna göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi günlük 550 bin varil azalarak 30 milyon 130 bin varil oldu.

Ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 570 bin varil oldu. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi günlük 35 milyon 700 bin varil olarak gerçekleşti.

Martta OPEC içinde günlük bazda en fazla üretim artışı Libya'da oldu. Libya'da günlük üretim 200 bin varil artışla 1 milyon 100 bin varile çıktı.

Rapora göre, geçen ay OPEC içinde en fazla üretim düşüşü Suudi Arabistan ve Venezuela'da yaşandı. Suudi Arabistan'ın günlük petrol üretimi 320 bin varil azalarak 9 milyon 820 bin varile, Venezuela'nın günlük üretimi de 970 bin varil azalışla 870 bin varile geriledi.

OPEC dışı ülkelerin petrol üretimi ise 210 bin varil artışla, toplamda günlük 63 milyon 500 bin varil oldu.

Böylece, küresel petrol arzı martta bir önceki aya göre günlük 340 bin varil azalışla 99 milyon 200 bin varile geriledi.

- 2019'da talep artacak

Rapora göre, küresel petrol talebinin bu yıl günlük ortalama 1 milyon 400 bin varil artışla 100 milyon 600 bin varile yükseleceği öngörülüyor.

Bu yıl petrol talebinde 35 milyon 600 bin varille Asya Pasifik bölgesi başı çekerken, bu bölgeyi 32 milyon 200 bin varille Amerika kıtası ve 15 milyon 100 bin varille Avrupa kıtası izleyecek.

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ABDHam PetrolOpecPETROLSuudi Arabistan
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