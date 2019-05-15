Küresel petrol arzı nisanda azaldı

ANKARA (AA) - Küresel petrol arzı nisanda bir önceki aya göre günlük 300 bin varil düşüşle 99 milyon 330 bin varile geriledi.



Uluslararası Enerji Ajansının aylık petrol piyasası raporuna göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi nisanda günlük 60 bin varil artarak 30 milyon 210 bin varil oldu.

Ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 570 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi günlük 35 milyon 780 bin varil olarak gerçekleşti.

Nisan'da OPEC kapsamında Libya ve Nijerya'daki üretim artışı, İran'daki ciddi düşüşü dengeledi. Libya ve Nijerya'da günlük üretim 100'er bin varil arttı. Libya'da üretim günlük 1 milyon 170 bin, Nijerya'da 1 milyon 790 bin varile çıktı. Irak'ta üretim günlük 70 bin varil artarak 4 milyon 630 bin varil oldu.

Rapora göre, geçen ay OPEC içinde en fazla üretim düşüşü İran ve Venezuela'da yaşandı. İran'ın günlük petrol üretimi 130 bin varil azalarak 2 milyon 610 bin varile, Venezuela'nın günlük üretimi de 40 bin varil azalışla 830 bin varile geriledi.



OPEC dışı ülkelerin petrol üretimi ise 370 bin varil azalışla, günlük 63 milyon 550 bin varil oldu.

Böylece, küresel petrol arzı nisanda bir önceki aya göre günlük 300 bin varil azalarak 99 milyon 330 bin varil oldu. Petrol arzının azalmasında Kanada, Kazakistan, Azerbaycan ve İran'daki petrol kayıpları etkili oldu.

- 2019'da talep artacak



Rapora göre, küresel petrol talebinin bu yıl günlük ortalama 1 milyon 300 bin varil artışla 100 milyon 400 bin varile yükselmesi öngörülüyor.



Petrol talebinde 35 milyon 500 bin varille Asya Pasifik bölgesinin başı çekmesi, bu bölgeyi 32 milyon 200 bin varille Amerika kıtası ve 15 milyon 100 bin varille Avrupa kıtasının izlemesi bekleniyor.