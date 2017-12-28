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Küresel piyasalar 2018'i bekliyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, geride kalan Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle düşük hacimli sakin bir seyir izliyor. ABD'de dün açıklanan, bekleyen konut satışları verisinin tahminlerden iyi gelmesinin...

Küresel piyasalar 2018'i bekliyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, geride kalan Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle düşük hacimli sakin bir seyir izliyor.

ABD'de dün açıklanan, bekleyen konut satışları verisinin tahminlerden iyi gelmesinin ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,11, S&P 500 endeksi yüzde 0,08 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,04 ile sınırlı oranda değer kazandı. Analistler, dün ayrıca Conference Board Tüketici Güven Endeksi'nin açıklandığını hatırlatarak, beklentilerin altında kalan endeksin, 2018'de vergi indirimlerinin morali ile başlayacak piyasalar üzerinde etkili olmadığını söyledi.

Avrupa tarafında, avro/dolar paritesinin 1,19'un üzerine çıkmasına karşın pay piyasalarında genel olarak sakin bir seyir izlenirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi pozitif ayrıştı. FTSE 100 endeksi, dün yüzde 0,37 değer kazanarak 7.621 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Almanya'da DAX endeksi ve Fransa'da CAC 40 endeksi ise yatay bir seyir izledi. İngiltere'de Brexit süreci ile ilgili iyimserliğin devam ettiğini ve bakır başta olmak üzere artan emtia fiyatlarının, bundan faydalanan fon ve şirketler üzerinden pay piyasalarındaki yükselişi desteklediğini ifade eden analistler, sterlin/dolar paritesinin 1,34 seviyelerinde dengelendiğini kaydetti.

Bugün Japonya'da açıklanan sanayi üretim ve perakende satış verilerinin beklentileri aşmasına karşın kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,7 yükseliş kaydetti.

Yurt içinde, BIST 100 endeksi dün yüzde 0,13 değer kazanarak günü 112.150 puandan tamamlarken, dolar/TL 3,8169 seviyesinden kapandı. Analistler, bugün yurt içinde ekonomi güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 112.500 seviyesinin önemli direnç, 111.000 ve 110.000 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu söyledi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı ekonomi güven endeksi

14.30 Türkiye, ekim ayı konut fiyat endeksi

14.30 Türkiye, TCMB haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

16.30 ABD, kasım ayı toptan eşya stokları

17.45 ABD, Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi

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Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
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