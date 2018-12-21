Küresel piyasalar ABD'nin büyüme verilerine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed) kararları sonrasında etkili olan negatif seyrini sürdürürken, bugün ABD'de başta büyüme olmak üzere açıklanacak veriler takip edilecek.

ABD'de Fed sonrası pay piyasalarında etkili olan satıcılı seyir dün de devam ederken, açıklanan Philadelphia İş Dünyası Görünüm Endeksi’nin 27 ayın en düşük seviyesine gerilemesi ve hükümetin kepenk kapatacağı endişeleri düşüşü hızlandırdı. Dün Dow Jones endeksi yüzde 1,99, S&P 500 endeksi yüzde 1,58 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,63 değer kaybetti. Dolar endeksi ise dün yaklaşık yüzde 0,78 düşüşle 96,3'e geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın federal hükümetin yerel saatle cuma günü gece yarısı itibarıyla kısmen kapanmasını önleyecek yasa tasarısını, Meksika duvarı için finansman içermediği için imzalamayacağına yönelik açıklamaları kepenk kapatma endişelerini artırdı. Beyaz Saray ve Kongre, bütçe konusunda bugün anlaşamazsa Amerikan federal hükümeti kısmen ve geçici olarak kapanacak.

Avrupa tarafında, dün İngiltere Merkez Bankası beklentiler doğrultusunda faizlerde ve varlık alım hedefinde değişikliğe gitmedi ve büyüme beklentilerini aşağı yönü revize etti. İtalya'nın bütçe sorunu gündemden çıksa da Brexit tartışmalarının sürmesi ve finans piyasalarına ilişkin endişelerle Avrupa genelinde banka hisselerinde sert düşüşler görüldü. Credit Suisse, Deutsche Bank, Commerzbank ve UniCredit gibi Avrupa'nın dev finans kurumlarının pay piyasaları dün yüzde 7'lere varan düşüşler kaydetti. Bu gelişmelerle Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,44, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,80 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,78 değer kaybetti.

Bugün Japonya'da açıklanan çekirdek enflasyon verisinin yıllık yüzde 0,9 ile beklentilerin altında kalması ve azalan küresel risk iştahı ile Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 değer kaybetti.

Yurt içinde, doların diğer para birimleri karşısındaki değer kaybına paralel dün Türk lirası pozitif bir seyir izlese de BIST 100 endeksi günü yüzde 0,75 azalışla 91.854 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,69 düşüşle 5,2560'tan kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,2650 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün ABD, İngiltere ve Fransa'da Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) verilerinin yatırımcıların odağında olduğunu ifade eden analistler, yurt içinde ise tüketici güven endeksinin takip edileceğini söyledi. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.300 ve 90.000 seviyelerinin destek, 92.500 ve 93.400'ün direnç konumunda olduğunu kaydederek, dolar/TL'de 5,20-5,30 bandının izleneceğini vurguladı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı tüketici güven endeksi

10.45 Fransa, 3. çeyrek GSYH

12.30 İngiltere, 3. çeyrek GSYH

16.30 ABD, 3. çeyrek GSYH

16.30 ABD, kasım ayı dayanıklı mal siparişleri

18.00 ABD, kasım ayı kişisel gelir ve harcamalar

18.00 ABD, aralık ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi

18.00 Avro Bölgesi, aralık ayı tüketici güven endeksi